Већа излазност у Зворнику него 23. новембра

08.02.2026

16:21

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник Градске изборне комисије Зворник, Мустафа Арифовић рекао је да је у Зворнику до 15 часова гласало 28,92 одсто гласача.

"И мамо излазност у 15 часова. Изашло је 15.319 гласача што је 28,92 одсто", рекао је Арифовић.

Истиче да ови подаци показују да је излазност већа за 2,90 одсто у односу на 23. новембар прошле године.

"У међувремену смо запримили четири приговора, два приговора од СНСД-а, један приговор од СДС-а и једно од стране грађанина гласача", поручио је Арифовић.

Пријевремени избори 2025

