Већа излазност у Зворнику него 23. новембра

08.02.2026
16:21
Коментари:0
Предсједник Градске изборне комисије Зворник, Мустафа Арифовић рекао је да је у Зворнику до 15 часова гласало 28,92 одсто гласача.
"И мамо излазност у 15 часова. Изашло је 15.319 гласача што је 28,92 одсто", рекао је Арифовић.
Истиче да ови подаци показују да је излазност већа за 2,90 одсто у односу на 23. новембар прошле године.
"У међувремену смо запримили четири приговора, два приговора од СНСД-а, један приговор од СДС-а и једно од стране грађанина гласача", поручио је Арифовић.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч2
Најновије
Најчитаније
20
48
20
46
20
44
20
41
20
38
Тренутно на програму