Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

Извор:

АТВ

08.02.2026

14:08

Коментари:

1
Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?
Фото: АТВ

По принципу "Држ' те лопова", опозиција и њој блиски медији, покушали су да окриве власт за урушавање изборног процеса, куповину гласова, застрашивање и утицање на бираче. Ипак, ситуација је тотално супротна.

Опозиција је на изборе извела своје бројне "прваке" како би, по њиховим ријечима заштитили вољу грађана, али је истина сасвим другачија.

Тако су активисти СДС-а на капији школе у Лакташима гдје се одвија гласање на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Активисти СДС-а у Лакташима
Активисти СДС-а у Лакташима

СДС-ов Веселин Вујовић, иначе бивши начелник Билеће, а актуелни народни посланик је у Зворнику испред бирачког мјеста.

Веселин Вујовић у Зворнику
Веселин Вујовић у Зворнику

Све није могло да прође ни без Љубише Петровића, градоначелник Бијељине, који је такође у Зворнику. Оно што су нам грађани незванично рекли јесте, да је са Петровићем група од 15 "батинаша", те да провоцирају инциденте.

Љубиша Петровић у Зворнику
Љубиша Петровић у Зворнику

Радослав Дончић, посланик Народног фронта Јелене Тривић, је у дошао у Бакинце код Лакташа, да он "одбрани бољу народа". Како нам је незванично речено, тај покушај се састоји од тога да нуди новац у замјену за глас.

Радослав Дончић код Лакташа
Радослав Дончић код Лакташа

Такође, на друштвеном мрежама су се појавиле и слике из Бањалуке, гдје наводно активисти блиски кандидату СДС-а Бранку Блануши и опозицији стоје испред бирачког мјеста на Шарговцу и покушавају да утичу на изборни процес.

Поновљени пријевремени избори

Поновљени избори

СДС

Коментари (1)
