Мјештани Табанаца код Зворника: Љубиша Петровић вршио притисак на бираче

Градоначелник Бијељини Љубиша Петровић вршио је притисак данас на бираче Мјесне заједнице Табанци код Зворника, рекли су за РТРС мјештани.

"Јутрос је боравио градоначелник Бијељине овдје. А до сада никада није дошао, нити је знао гдје су Табанци. Шта ће он овдје?", изјавио је један од мјештана.

Други мјештанин је изјавио да га је изненадио велики број посматрача из Бијељине.

"Овдје је чак био и градоначелник Бијељине Љубиша Петровић који је вршио притисак на грађане", навео је мјештанин.