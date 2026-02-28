Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

Извор:
Танјуг
28.02.2026
21:45
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да може да бира да ли ће војна кампања против Ирана трајати дуго или неколико дана, те упозорио да ће Сједињене Државе поново напасти ако Техеран покуша да обнови обогаћивање уранијума.
Трамп је у телефонској изјави за израелску телевизију "Канал 12" рекао да ће Ирану требати неколико година да се опорави од заједничког америчко-израелског напада на ту земљу.
Он је оптужио Иран да је одустао од постизања споразума о нуклеарном програму, који је требало да спријечи ту земљу да дође до нуклеарне бомбе, преноси "Тајмс оф Израел".
Трамп је навео да је разумио да Техеран није озбиљно тежио споразуму у преговорима са Сједињеним Државама.
Амерички предсједник је рекао да је вечерас имао, како каже, позитиван разговор са израелским премијером Бењамином Нетањахуом.
САД и Израел извели су, како је наведено, превентивне нападе на Иран до којих је дошло након неуспјеха преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел, али и на мете које се повезују са Сједињени Државама широм Блиског истока.
Најновије
Најчитаније
22
00
21
55
21
45
21
35
21
27
Тренутно на програму