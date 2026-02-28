Logo
Large banner

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

Извор:

Танјуг

28.02.2026

21:45

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Фото: Tanjug / AP / Kenny Holston

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да може да бира да ли ће војна кампања против Ирана трајати дуго или неколико дана, те упозорио да ће Сједињене Државе поново напасти ако Техеран покуша да обнови обогаћивање уранијума.

Трамп је у телефонској изјави за израелску телевизију "Канал 12" рекао да ће Ирану требати неколико година да се опорави од заједничког америчко-израелског напада на ту земљу.

Он је оптужио Иран да је одустао од постизања споразума о нуклеарном програму, који је требало да спријечи ту земљу да дође до нуклеарне бомбе, преноси "Тајмс оф Израел".

Трамп је навео да је разумио да Техеран није озбиљно тежио споразуму у преговорима са Сједињеним Државама.

Амерички предсједник је рекао да је вечерас имао, како каже, позитиван разговор са израелским премијером Бењамином Нетањахуом.

САД и Израел извели су, како је наведено, превентивне нападе на Иран до којих је дошло након неуспјеха преговора о иранском нуклеарном програму.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел, али и на мете које се повезују са Сједињени Државама широм Блиског истока.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Друштво

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

1 ч

0
Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Занимљивости

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

1 ч

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Свијет

Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

1 ч

0

Више из рубрике

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

1 ч

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Свијет

Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

1 ч

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен

1 ч

0
Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Свијет

Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

21

55

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

21

45

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

21

35

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

21

27

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner