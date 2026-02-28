Logo
Large banner

Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Извор:

СРНА

28.02.2026

20:32

Коментари:

0
Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја
Фото: Ethan Sarkar/Pexels

Ескалацијом безбједносне ситуације на Блиском истоку погођено више од 1.100 летова, а због затварања ваздушних простора Израела, Ирана, Ирака, Сирије и других држава активирана је европска кризна координација ваздушног саобраћаја, саоопштено је из Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.

"Спремни смо на све сценарије, укључујући могуће даље смањење ваздушног саобраћаја, те ћемо правовремено предузети све потребне оперативне мјере ради очувања безбједности, стабилности и проточности ваздушног саобраћаја изнад БиХ", изјавио је директор БХАНСА Даворин Приморац.

Он је навео да безбједност ваздушног саобраћаја остаје апсолутни приоритет.

Више међународних авио-компанија, укључујући "Аегеан", "Ер Франс", КЛМ, Бритиш ервејс", "Ибериа", ЛОТ, "Луфтханса", "Норвегиан", "Скандиневијан ерлајнз", "Туркиш ерлајнз", "Вирџин", "Катар ервејс" и "Виз ер", привремено је обуставило или отказало летове према Катару, Кувајту, Либанону, Сирији, Ираку, Ирану, Јордану, Дубаију и Израелу, односно према дестинацијама које су им биле у оперативном плану.

Ацо Ђукановић

Регион

Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

"Очекује се да ће дио промета бити преусмјерен алтернативним рутама преко Саудијске Арабије, Египта, Кипра, Турске и југоисточне Европе. У том контексту, могуће је благо повећање транзитног саобраћаја кроз југоисточну осу, укључујући ваздушни простор БиХ", додаје се у саопштењу.

Оперативни капацитети су, како се наводи, стабилни и спремни за прилагођавање, укључујући појачано управљање протоком саобраћаја уколико дође до додатног повећања оптерећења".

Из БХАНСА наводе да је ситуација динамична и да се процјене континуирано ажурирају у складу с развојем догађаја.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Дубаи вести

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ацо Ђукановић

Регион

Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

2 ч

0
италијански министар Гвидо Крозето

Свијет

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

2 ч

0
Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

Савјети

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

2 ч

0

Више из рубрике

италијански министар Гвидо Крозето

Свијет

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

2 ч

0
Палма Џумејра у пламену

Свијет

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

5 ч

0
Ирански министар спољних послова, Абас Арагчи

Свијет

Огласио се ирански министар спољних послова: Ево шта каже о судбини Хамнеја

6 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

Позната Српкиња из Дубаија: Абу Даби гори, лете ракете изнад глава

6 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

21

55

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

21

45

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

21

35

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

21

27

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner