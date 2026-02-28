Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Извор:
Ескалацијом безбједносне ситуације на Блиском истоку погођено више од 1.100 летова, а због затварања ваздушних простора Израела, Ирана, Ирака, Сирије и других држава активирана је европска кризна координација ваздушног саобраћаја, саоопштено је из Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.
"Спремни смо на све сценарије, укључујући могуће даље смањење ваздушног саобраћаја, те ћемо правовремено предузети све потребне оперативне мјере ради очувања безбједности, стабилности и проточности ваздушног саобраћаја изнад БиХ", изјавио је директор БХАНСА Даворин Приморац.
Он је навео да безбједност ваздушног саобраћаја остаје апсолутни приоритет.
Више међународних авио-компанија, укључујући "Аегеан", "Ер Франс", КЛМ, Бритиш ервејс", "Ибериа", ЛОТ, "Луфтханса", "Норвегиан", "Скандиневијан ерлајнз", "Туркиш ерлајнз", "Вирџин", "Катар ервејс" и "Виз ер", привремено је обуставило или отказало летове према Катару, Кувајту, Либанону, Сирији, Ираку, Ирану, Јордану, Дубаију и Израелу, односно према дестинацијама које су им биле у оперативном плану.
"Очекује се да ће дио промета бити преусмјерен алтернативним рутама преко Саудијске Арабије, Египта, Кипра, Турске и југоисточне Европе. У том контексту, могуће је благо повећање транзитног саобраћаја кроз југоисточну осу, укључујући ваздушни простор БиХ", додаје се у саопштењу.
Оперативни капацитети су, како се наводи, стабилни и спремни за прилагођавање, укључујући појачано управљање протоком саобраћаја уколико дође до додатног повећања оптерећења".
Из БХАНСА наводе да је ситуација динамична и да се процјене континуирано ажурирају у складу с развојем догађаја.
