Огласио се ирански министар спољних послова: Ево шта каже о судбини Хамнеја

Ирански министар спољних послова, Абас Арагчи, демантовао је наводе о смрти врховног вође Ирана, ајатолаха Алија Хамнеја, након што је израелски Канал 12 објавио да Израел процјењује да је Хамнеи "вјероватно убијен" у израелским ваздушним нападима.
Говорећи за амерички Ен-би-си њуз, Арагчи је јасно поручио да, колико он зна, Хамнеи је и даље жив.
Он је такође додао да су два команданта погинула у нападима, али да су високи званичници режима преживјели.
"Сви високи званичници су живи. Сви су сада на својим позицијама, и ми се носимо са овом ситуацијом. Све је у реду", рекао је Арагчи.
