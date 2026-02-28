Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

Извор:
Ајатолах Али Хамнеи (Ali Khamenei) - за Израел највећи непријатељ, а за конзервативне Иранце врховни вођа.
Након напада на Иран, који су покренули Израел и Америка, Хамнеи је, према неким тврдњама, побјегао из Техерана и налази се на "безбједној локацији".
Међутим, Израелци процјењују да је он убијен у нападу или да је, у најмању руку, рањен.
Али Хамнеи је врховни вођа Ирана, а његово пуно име је Али Хосеини Хамнеи. Рођен је 17. јула 1939. године у Мешхеду.
Десет година након Исламске револуције, постао је врховни вођа, а претходно је обављао функцију предсједника Ирана од 1981. до 1989. године.
Рођен је у религиозној породици у граду Мешхеду, главном шиитском центру. Његов отац је био свештеник скромног утицаја. Али Хамнеи је студирао теологију и право у Мешхеду, а затим је проучавао религију код истакнутих личности попут ајатолаха Рухолаха Хомеинија, бившег врховног вође Ирана.
Хамнеи је усвојио шиитску политичку идеологију вилајат ал-факих ("владавина исламског правника"), која је касније постала окосница иранског теократског система.
Хамнеи је био гласни противник шаха Ирана - Мохамеда Резе Пахлавија (оца бившег пријестолонасљедника Резе Пахлавија, који такође позива на смјену власти у Ирану), током шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека. Више пута је хапшен, затваран и прогоњен.
Међутим, постао је близак сарадник ајатолаха Хомеинија и помогао је у ширењу његових учења кроз проповеди, списе и тајне покрете.
Након Исламске револуције 1979. године, Хамнеи је постао један од највиших свештеника који су обликовали нову Исламску Републику Иран.
Учествовао је у оснивању Револуционарне гарде и од самог почетка је имао јаке везе са безбједносним и обавјештајним сектором.
Након атентата на тадашњег предсједника Ирана Мохамеда Алија Раџаија, Хамнеи је изабран за предсједника 1981.
Иако је предсједничка функција у то вријеме била слабија, јер је стварна моћ била у рукама ајатолаха Хомеинија, Хамнеи је играо значајну улогу у иранско-ирачком рату и у унутрашњој политичкој консолидацији.
Након Хомеинијеве смрти 1989. године, Хамнеи је неочекивано изабран за његовог насљедника, упркос томе што није био највиши свештеник. Устав Ирана је тада измијењен како би се човјеку нижег свештеничког ранга омогућило да служи као врховни вођа.
Према иранском систему власти, он има врховно заповједништво над оружаним снагама, овлашћења за проглашење рата, може да именује или смијени високе званичнике, укључујући војне команданте и судије.
Када је ријеч о његовим ставовима, Хамнеи је тврдокорни конзервативац и западни противник.
Хамнеијева супруга је из вјерске породице у Мешхеду, али ријетко се појављује у јавности. Он има шесторо дјеце - четири сина и двије кћерке.
Његов син Моџтаба Хамнеи је такође личност која обликује стварност у Ирану, нарочито у Револуционарној гради (ИРЦГ) и клерикалном естаблишменту.
Породица Хамнеи се углавном држи по страни, мада су се током година појављивале оптужбе за корупцију и привилегије.
Због Хамнеијевих година (пуни 86) и погоршаног здравља, дискусије о насљеднику врховног вође су се интензивирале.
Реза Пахлави, прогнани син покојног шаха, гласни је критичар Исламске Републике Иран и заговорник секуларне демократије.
Хамнеи га сматра симболом контрареволуције коју подржава Запад и често осуђује прогнане личности као издајнике или стране агенте.
Пахлави је позвао на ненасилну промену режима у Ирану и поручио да жели да уједини опозиционе снаге.
Хамнеијев режим га је означио као небитног и одвојеног од иранске јавности.
Хамнеи је као предсједник Ирана боравио у званичној посјети Југославији. Уз највише државне почасти, дочекао га је бивши предсједник Председништва СФРЈ Раиф Диздаревић.
Он се 2009, скоро 21 годину касније, у једној објави осврнуо на ову посјету.
Навео је да је био дочекан топло и са великим поштовањем, али да упркос томе што је Југославија била несврстана, ни усљед његовог великог инсистирања није хтјела да Исламској републици Иран прода конвенционално оружје, попут пушака и тенкова.
