Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

АТВ

28.02.2026

16:15

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

Ајатолах Али Хамнеи (Ali Khamenei) - за Израел највећи непријатељ, а за конзервативне Иранце врховни вођа.

Ко је ајатолах Али Хамнеи

Али Хамнеи је врховни вођа Ирана, а његово пуно име је Али Хосеини Хамнеи. Рођен је 17. јула 1939. године у Мешхеду.

Десет година након Исламске револуције, постао је врховни вођа, а претходно је обављао функцију предсједника Ирана од 1981. до 1989. године.

Рођен је у религиозној породици у граду Мешхеду, главном шиитском центру. Његов отац је био свештеник скромног утицаја. Али Хамнеи је студирао теологију и право у Мешхеду, а затим је проучавао религију код истакнутих личности попут ајатолаха Рухолаха Хомеинија, бившег врховног вође Ирана.

Хамнеи је усвојио шиитску политичку идеологију вилајат ал-факих ("владавина исламског правника"), која је касније постала окосница иранског теократског система.

Улога Хамнеија у Исламској револуцији

Хамнеи је био гласни противник шаха Ирана - Мохамеда Резе Пахлавија (оца бившег пријестолонасљедника Резе Пахлавија, који такође позива на смјену власти у Ирану), током шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека. Више пута је хапшен, затваран и прогоњен.

Међутим, постао је близак сарадник ајатолаха Хомеинија и помогао је у ширењу његових учења кроз проповеди, списе и тајне покрете.

Након Исламске револуције 1979. године, Хамнеи је постао један од највиших свештеника који су обликовали нову Исламску Републику Иран.

Учествовао је у оснивању Револуционарне гарде и од самог почетка је имао јаке везе са безбједносним и обавјештајним сектором.

Успон на власт

Након атентата на тадашњег предсједника Ирана Мохамеда Алија Раџаија, Хамнеи је изабран за предсједника 1981.

Иако је предсједничка функција у то вријеме била слабија, јер је стварна моћ била у рукама ајатолаха Хомеинија, Хамнеи је играо значајну улогу у иранско-ирачком рату и у унутрашњој политичкој консолидацији.

Након Хомеинијеве смрти 1989. године, Хамнеи је неочекивано изабран за његовог насљедника, упркос томе што није био највиши свештеник. Устав Ирана је тада измијењен како би се човјеку нижег свештеничког ранга омогућило да служи као врховни вођа.

Према иранском систему власти, он има врховно заповједништво над оружаним снагама, овлашћења за проглашење рата, може да именује или смијени високе званичнике, укључујући војне команданте и судије.

Конзервативац који се не слаже са Западом

Када је ријеч о његовим ставовима, Хамнеи је тврдокорни конзервативац и западни противник.

Његову идеологију обликују:

  • Антизападни и антиизраелски ставови: Он САД и Израел сматра егзистенцијалним пријетњама исламу и иранском суверенитету
  • Подршка "Осовини отпора": Хамнеи подржава шиитске и антизападне милиције попут Хезболаха у Либану, Хута у Јемену, али и сунитски Хамас у Гази. Израел ове групе назива "Осовина зла"
  • Општи конзервативизам: Противи се западном утицају на иранску културу, подржава строге кодексе облачења и медијску цензуру, и промовише исламске вриједности у управљању, нарочито када су жене у питању
  • Економска отпорност: Залаже се за "економију отпора" која је мање зависна од страних инвестиција, посебно из западних земаља
  • Нуклеарни програм: Он је досљедно подржавао право Ирана на мирнодопску нуклеарну енергију, али тврди да је нуклеарно оружје неисламско.

Моћна породица Хамнеи

Хамнеијева супруга је из вјерске породице у Мешхеду, али ријетко се појављује у јавности. Он има шесторо дјеце - четири сина и двије кћерке.

Његов син Моџтаба Хамнеи је такође личност која обликује стварност у Ирану, нарочито у Револуционарној гради (ИРЦГ) и клерикалном естаблишменту.

Породица Хамнеи се углавном држи по страни, мада су се током година појављивале оптужбе за корупцију и привилегије.

Потенцијални насљедници врховног вође

Због Хамнеијевих година (пуни 86) и погоршаног здравља, дискусије о насљеднику врховног вође су се интензивирале.

Потенцијални кандидати су:

  • Моџтаба Хамнеи: Вјерује се да Хамнеијев син, иако није виши или јавно активан свештеник, има утицај у ИРГЦ и снагама безбједности
  • Садек Лариџани: Високи свештеник и бивши шеф правосуђа
  • Ахмад Хатами: Високи свештеник, близак Хамнеију
  • Алиреза Арафи: Други високи свештеник повезан са Хамнеијем

Буран однос са Резом Пахлавијем

Реза Пахлави, прогнани син покојног шаха, гласни је критичар Исламске Републике Иран и заговорник секуларне демократије.

Хамнеи га сматра симболом контрареволуције коју подржава Запад и често осуђује прогнане личности као издајнике или стране агенте.

Пахлави је позвао на ненасилну промену режима у Ирану и поручио да жели да уједини опозиционе снаге.

Хамнеијев режим га је означио као небитног и одвојеног од иранске јавности.

Био у посјети Југославији 1989.

Хамнеи је као предсједник Ирана боравио у званичној посјети Југославији. Уз највише државне почасти, дочекао га је бивши предсједник Председништва СФРЈ Раиф Диздаревић.

Он се 2009, скоро 21 годину касније, у једној објави осврнуо на ову посјету.

Навео је да је био дочекан топло и са великим поштовањем, али да упркос томе што је Југославија била несврстана, ни усљед његовог великог инсистирања није хтјела да Исламској републици Иран прода конвенционално оружје, попут пушака и тенкова.

