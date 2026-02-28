Logo
Овако је почео рат - објављени видео снимци

Извор:

АТВ

28.02.2026

13:36

Напад Израела на Иран
Фото: Screenshot / X

Израелско ратно ваздухопловство објавило је на друштвеној мрежи X снимак припрема и почетка операције под називом "Лавља рика", којом је започет напад на циљеве у Ирану.

Према доступним информацијама, у операцији су учествовали борбени авиони Ф-35И и Ф-15И, који су пројектиле лансирали изван иранског ваздушног простора.

Напад на Техеран

Свијет

Датум напада на Иран није случајан - има посебно значење

Израелске снаге су у јутрошњој акцији, како се наводи, летјеле преко територије Ирака и Сирије, што додатно компликује сигурносну ситуацију у регији.

У међувремену је сиријски зрачни простор затворен на 12 сати, иако се, према извјештајима, и даље изводе ваздушни удари америчких и израелских снага на територији Ирана.

Ваздушни саобраћај у већем дијелу регије је обустављен, док Јордан засад наставља одржавати поједине коридоре који прелазе преко његове територије.

Прекинута утакмица због бомбардовања

Кошарка

Због бомбардовања прекинута утакмица Евролиге - ВИДЕО

На подручју Сирије и Ирака пронађени су остаци пројектила за које се тврди да су лансирани с израелских авиона према циљевима у Ирану.

Истовремено, израелске снаге проводе кампању удара на проиранске милиције у Ираку, што додатно подиже тензије и повећава ризик од шире регионалне ескалације.

