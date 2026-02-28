Овако је почео рат - објављени видео снимци

Извор:
АТВ
28.02.2026
13:36
Коментари:0
Израелско ратно ваздухопловство објавило је на друштвеној мрежи X снимак припрема и почетка операције под називом "Лавља рика", којом је започет напад на циљеве у Ирану.
Према доступним информацијама, у операцији су учествовали борбени авиони Ф-35И и Ф-15И, који су пројектиле лансирали изван иранског ваздушног простора.
Израелске снаге су у јутрошњој акцији, како се наводи, летјеле преко територије Ирака и Сирије, што додатно компликује сигурносну ситуацију у регији.
У међувремену је сиријски зрачни простор затворен на 12 сати, иако се, према извјештајима, и даље изводе ваздушни удари америчких и израелских снага на територији Ирана.
Ваздушни саобраћај у већем дијелу регије је обустављен, док Јордан засад наставља одржавати поједине коридоре који прелазе преко његове територије.
На подручју Сирије и Ирака пронађени су остаци пројектила за које се тврди да су лансирани с израелских авиона према циљевима у Ирану.
Истовремено, израелске снаге проводе кампању удара на проиранске милиције у Ираку, што додатно подиже тензије и повећава ризик од шире регионалне ескалације.
תיעודים מתוך הערכות חיל-האוויר לתקיפה באיראן: pic.twitter.com/2qvLGGwNZz— Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026
