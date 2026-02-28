Logo
Датум напада на Иран није случајан - има посебно значење

Извор:

АТВ

28.02.2026

13:30

Напад на Техеран
Фото: Tanjug/AP Photo

Вријеме америчких и израелских удара на Иран носи симболично значење у јудаизму, преноси ЦНН.

Сједињене Америчке Државе и Израел покренули су у суботу, 28. фебруара, нападе на циљеве у више иранских градова, а изнад пријестонице Техерана могли су се видјети дим и експлозије.

Напади су услиједили уочи јеврејског празника Пурима, када вјерници традиционално читају одломак из Старог завјета познат као Захор.

Прекинута утакмица због бомбардовања

Кошарка

Због бомбардовања прекинута утакмица Евролиге - ВИДЕО

Овај одломак, преузет из Књиге Поновљеног закона, говори о ничим изазваном нападу древног народа Амалека на Израелце и садржи заповијед да се избрише сјећање на Амалека након што се Израелци населе у својој земљи.

У јеврејској традицији, овај текст се јавно чита уочи Пурима како би се испунила мицва – вјерска обавеза сјећања на Амалека као архетипског непријатеља Израела.

Израел Иран

Иран

Израел

Америка

