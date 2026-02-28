Без свијести је, остаје да се молимо: Вучић о стању Дачића

Извор:
АТВ
28.02.2026
14:33
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је у суботу, 28. фебруара, да је забринут за здравствено стање министра унутрашњих послова Ивице Дачића, али да вјерује да ће му бити боље, пошто је мања потреба за апаратима на које је и даље прикључен.
"Забринут сам и вјерујем да ће бити боље. Он је све вријеме интубиран и без свијести, али је мање користио јутрос апарате, односно била је мања потреба за апаратима, ако је било потребно 65 одсто, јутрос је била 50 одсто", рекао је Вучић у телефонском укључењу за ТВ "Информер".
Друштво
Пензионери више неће плаћати накнаду коју су морали до сада
Навео је да је Дачићу, који је у сриједу хоспитализован на Клиници за пулмологију, нешто боље, али да тек сада долазе компликације због разних придружених болести и да би свака прогноза била непотребна и сувишна.
"Остаје нам да се молимо Богу и да вјерујемо у њега и да ће да се опорави. Љекари су дали све што могу и заиста сам захвалан свим људима, на челу се доктором Попевићем и свим осталим у Клиничком центру", рекао је Вучић.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
07
17
00
16
57
Тренутно на програму