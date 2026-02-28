Logo
Large banner

Без свијести је, остаје да се молимо: Вучић о стању Дачића

Извор:

АТВ

28.02.2026

14:33

Коментари:

0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је у суботу, 28. фебруара, да је забринут за здравствено стање министра унутрашњих послова Ивице Дачића, али да вјерује да ће му бити боље, пошто је мања потреба за апаратима на које је и даље прикључен.

"Забринут сам и вјерујем да ће бити боље. Он је све вријеме интубиран и без свијести, али је мање користио јутрос апарате, односно била је мања потреба за апаратима, ако је било потребно 65 одсто, јутрос је била 50 одсто", рекао је Вучић у телефонском укључењу за ТВ "Информер".

Пензионери

Друштво

Пензионери више неће плаћати накнаду коју су морали до сада

Навео је да је Дачићу, који је у сриједу хоспитализован на Клиници за пулмологију, нешто боље, али да тек сада долазе компликације због разних придружених болести и да би свака прогноза била непотребна и сувишна.

"Остаје нам да се молимо Богу и да вјерујемо у њега и да ће да се опорави. Љекари су дали све што могу и заиста сам захвалан свим људима, на челу се доктором Попевићем и свим осталим у Клиничком центру", рекао је Вучић.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Дачић у болници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ивица Дачић

Србија

Познате нове информације о здравственом стању Ивице Дачића

6 ч

0
Двије године прелазио границу са туђим документима

Србија

Двије године прелазио границу са туђим документима

7 ч

0
Змија у фебруару

Србија

Змије пораниле: Уловио великог гмизавца у фебруару - ВИДЕО

18 ч

0
Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

Србија

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner