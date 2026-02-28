Logo
Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

28.02.2026

15:42

Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Морао је неко да стане у крај прљавом Луу Дорту и то је сада Никола Јокић. Први је стао усправно и рекао доста.

Никола Јокић се изманеврирао, а како и не би. Лу Дорт је поново показао зашто сви сматрају да је најпрљавији кошаркаш у НБА лиги. Ударио је на кварно Јокића, па се онда још и бунио код судије што му је свиран фаул.

Након тога је настао хаос, Никола се залетио на њега и затим се сукобио са комплетном петорком Оклахоме и на крају је Дорт избачен и добио је искључујућу личну грешку.

Није ово први пут да Дорт прави глупости, заправо је недавно кажњен са 25.000 долара јер је гурнуо бека Њу Орлеанс Пеликанса Џеремају Фирса, али је то најмање проблем који је направио.

Ко је Лу Дорт?

Лугенц Дорт је 26-годишњи кошаркаш из Канаде који игра на спољним позицијама, Тим Тандера га користи као дефанзивног специјалца, а занимљиво је да није драфтован већ је покупљен као слободан играч 2019. године. Свидјело се то што он има да понуди тиму па му је минутажа расла и у шампионској сезони је одиграо 71 меч, и то са просјеком од 29 минута по утакмици и са чак 10 поена и четири скока у просјеку.

Потписао је 2022. године петогодишњи уговор на 87.500.000 долара и кључни је играч екипе, али стално прави проблеме и његову неспортску страну упознали су Лука Дончић, Џа Морант, Виктор Вембањама.

Има их и више него што бисте помислили. Лугенц Дорт је редовно знао да некога удари, да испровоцира, па и да проба јасно да повриједи играча. Рецимо, прошле године у финалу имао је сукоб са Ти Џеј Меконелом, а Луку Дончића је повриједио.

Он је у октобру 2022. године ударио Луку Дончића у лице. Пао је Дончић тада и био шокиран потезом Дорта који га је лупио у скоку право у лице.

Једном приликом ударио је Џејмса Хардена у међуножје, повриједио је Пола Џорџа у борби у скоку, затим је једном приликом лупио по глави Леброна Џејмса, а Данијела Гафорда и Дерека Лајвлија је обојицу такође ударио у међуножје.

Виктору Вембањами је недавно намјерно улетио право у кољено, што је шокирало НБА јавност.

Погледајте тај насртај:

Џа Морант је јавно рекао да је Дорт прљав играч и да неко мора да га заустави када је и он дивљачки ударен. Заправо је бек Мемфиса ишао на закуцавање при резултату 65:40 за Мемфис, а Дорт му се поставио.

Поставио се тако да су сви у хали били престрашени када је Морант направио салто и пао је директно на паркет из скока.

Шта је Јокић рекао?

"Тако је како је, нећу то да коментаришем. То је непотребан потез и непотребна реакције. Мислим да то не треба да де дешава на кошаркашком терену. Његов потез је био непотребан, али и моја реакција такође", рекао је Јокић, преноси Мондо.

Никола Јокић

НБА

