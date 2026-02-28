Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

Извор:
Кантонални суд у Тузли поново је, на приједлог тужилаштва, одредио притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство.
Врховни суд Федерације БиХ раније је укинуо притвор Кастратију, по жалби браниоца, и наредио његово пуштање на слободу.
Кастрати је поново ухапшен јуче по налогу Кантоналног тужилаштва, а притвор му је одређен јер би, како се наводи, могао да понови кривично дјело, као и због опасности од нарушавања јавног реда.
Кантонални суд је саопштио да је рјешењем Врховног суда ФБиХ уважена жалба браниоца оптуженог и укинуто рјешење Кантоналног суда у Тузли од 9. фебруара, којим је оптуженом продужен притвор за још два мјесеца.
Кастрати је оптужен за убиство Саше Вилушића. Он је 21. јуна прошле године у једном угоститељском објекту нанио повреде Вилушићу од којих је преминуо 10. јула.
