Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

Извор:

СРНА

28.02.2026

16:45

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Кантонални суд у Тузли поново је, на приједлог тужилаштва, одредио притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство.

Врховни суд Федерације БиХ раније је укинуо притвор Кастратију, по жалби браниоца, и наредио његово пуштање на слободу.

Кастрати је поново ухапшен јуче по налогу Кантоналног тужилаштва, а притвор му је одређен јер би, како се наводи, могао да понови кривично дјело, као и због опасности од нарушавања јавног реда.

Абас Арагчи

Свијет

Огласио се ирански министар спољних послова: Ево шта каже о судбини Хамнеја

Кантонални суд је саопштио да је рјешењем Врховног суда ФБиХ уважена жалба браниоца оптуженог и укинуто рјешење Кантоналног суда у Тузли од 9. фебруара, којим је оптуженом продужен притвор за још два мјесеца.

Кастрати је оптужен за убиство Саше Вилушића. Он је 21. јуна прошле године у једном угоститељском објекту нанио повреде Вилушићу од којих је преминуо 10. јула.

Ахмеда Кастратија

Убиство

Тузла

