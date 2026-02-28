Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Извор:
Курир
28.02.2026
13:49
Коментари:0
Двије особе су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 21 час и 30 минута, у Улици цара Душана у Новом Саду.
Приликом удеса који се догодио сударили су се мотоцикл и аутомобил.
Свијет
Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара
По ријечима доктора Зорана Круља, портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад, њихове екипе изашле су на лице мјеста по првом приоритету.
Збринути су мушкарац (26) и дјевојка (23) који су са вишеструким тјелесним повредама превезени у Клинички центар Војводине на даље лијечење.
Република Српска
Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване
Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста, а за сада није познато стање повријеђених.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
07
17
00
16
57
Тренутно на програму