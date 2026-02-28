Logo
Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Курир

28.02.2026

13:49

Фото: Pexels

Двије особе су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 21 час и 30 минута, у Улици цара Душана у Новом Саду.

Приликом удеса који се догодио сударили су се мотоцикл и аутомобил.

По ријечима доктора Зорана Круља, портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад, њихове екипе изашле су на лице мјеста по првом приоритету.

Збринути су мушкарац (26) и дјевојка (23) који су са вишеструким тјелесним повредама превезени у Клинички центар Војводине на даље лијечење.

Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста, а за сада није познато стање повријеђених.

