Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

Извор:
АТВ
28.02.2026
13:42
Након што су Израел и Сједињене Америчке Државе потврдили војне ударе на Иран, иранске власти донијеле су хитну одлуку о потпуно затварању ваздушног простора.
Овакав развој додатно је заоштрио напетости на Блиском истоку, док се Техеран припрема за могуће нове војне активности.
Затварање ваздушног простора утицало је и на цивилни саобраћај, а безбједносне мјере у земљи су појачане како би се контролисала ситуација.
Израел је затворио свој ваздушни простор за све летове, осим за авионе с претходним одобрењем, најмање до 11 сати централноевропском времену.
За очекивати је како ће се затварање простора продужити и након првог рока.
Погледајте призоре које је забиљежио Flightradar:
Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF— Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026
