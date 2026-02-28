Logo
Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

Извор:

АТВ

28.02.2026

13:42

Коментари:

0
Flightradar: Небо изнад Ирана
Фото: Screenshot

Након што су Израел и Сједињене Америчке Државе потврдили војне ударе на Иран, иранске власти донијеле су хитну одлуку о потпуно затварању ваздушног простора.

Овакав развој додатно је заоштрио напетости на Блиском истоку, док се Техеран припрема за могуће нове војне активности.

Напад Израела на Иран

Свијет

Овако је почео рат - објављени видео снимци

Затварање ваздушног простора утицало је и на цивилни саобраћај, а безбједносне мјере у земљи су појачане како би се контролисала ситуација.

Израел је затворио свој ваздушни простор за све летове, осим за авионе с претходним одобрењем, најмање до 11 сати централноевропском времену.

Напад на Техеран

Свијет

Датум напада на Иран није случајан - има посебно значење

За очекивати је како ће се затварање простора продужити и након првог рока.

Погледајте призоре које је забиљежио Flightradar:

