Арт радар: Умјетност и мода

28.02.2026

15:00

Арт радар: Умјетност и мода

'Арт радар' и у новој епизоди доноси јединствене умјетничке приче.

Закорачићемо у свијет виђен кроз призму жене, мајке и умјетнице. У тај интимни и снажни простор одвешће нас Нина Бабић.

Доносимо и причу о моди, идеји и братству која стоји иза бренда 'BRAAT', чији су творци Петар и Стефан.

'Арт радар' је емисија која ће открити оне који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе.

Уредничку палицу носи Ена Митровски, а водитељску млада новинарка Милица Марјановић!

'Арт радар', недјеља у 20 часова.

