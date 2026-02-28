Арт радар: Умјетност и мода

Извор:
АТВ
28.02.2026
15:00
'Арт радар' и у новој епизоди доноси јединствене умјетничке приче.
Закорачићемо у свијет виђен кроз призму жене, мајке и умјетнице. У тај интимни и снажни простор одвешће нас Нина Бабић.
Доносимо и причу о моди, идеји и братству која стоји иза бренда 'BRAAT', чији су творци Петар и Стефан.
'Арт радар' је емисија која ће открити оне који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе.
Уредничку палицу носи Ена Митровски, а водитељску млада новинарка Милица Марјановић!
'Арт радар', недјеља у 20 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
