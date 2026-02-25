Logo
Битно: Шта се извози из БиХ?

Битно: Шта се извози из БиХ?

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о извозу из БиХ.

Метална и електроиндустрија носе велики дио привреде. Квоте, нова правила и ЦБАМ мијењају услове пословања и посљедице се већ осјећају.

Шта квоте и ЦБАМ значе за извоз из БиХ

Има ли држава конкретне мјере за металну и електроиндустрију?

Шта се дешава ако кичма привреде остане без подршке?

За 'Битно' говоре: Здравко Маринковић, потпредсједник СТК БиХ, Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске и Мирсад Јашарспахић, предсједник Привредне коморе ФБиХ.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

