Битно: Шта се извози из БиХ?

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о извозу из БиХ.
Метална и електроиндустрија носе велики дио привреде. Квоте, нова правила и ЦБАМ мијењају услове пословања и посљедице се већ осјећају.
Шта квоте и ЦБАМ значе за извоз из БиХ
Има ли држава конкретне мјере за металну и електроиндустрију?
Шта се дешава ако кичма привреде остане без подршке?
За 'Битно' говоре: Здравко Маринковић, потпредсједник СТК БиХ, Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске и Мирсад Јашарспахић, предсједник Привредне коморе ФБиХ.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
