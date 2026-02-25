'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

Извор:
'ПарлАТВмент' након 4 године руско-украјинског сукоба поставља питање - има ли шансе за мир?
Спрема ли се нови, иранско-америрчки, сукоб?
Које су поруке Трамповог рекордног говора о стању нације?
Куда иде Европа?
Гдје смо ми у свему?
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
