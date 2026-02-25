Logo
'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

Извор:

АТВ

25.02.2026

14:37




'ПарлАТВмент' након 4 године руско-украјинског сукоба поставља питање - има ли шансе за мир?

Спрема ли се нови, иранско-америрчки, сукоб?

Које су поруке Трамповог рекордног говора о стању нације?

Куда иде Европа?

Гдје смо ми у свему?

Емисију уређује Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

