Logo
Large banner

Сатанистички обреди болесне секте: Карлеуша оплела по ''Беовизији''

Извор:

АТВ

25.02.2026

15:49

Коментари:

0
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Јелена Карлеуша је стигла на снимање Пинкових звезда, па дала оштар суд о учесницима ПЗЕ и поменула нови директорку РТС.

До Шимановаца ју је довезао најближи сарадник, а Јелена је за снимање изабрала уску розе хаљину са посебним детаљем који је носила око руку.

На прво питање о првој полуфиналној вечери ПЗЕ, Карлеуша је била оштра.

zena lisice hapsenje pixabay

Регион

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

"Као сатанистички обреди, али јефтини сатанистички обреди неке болесне секте. Буквално, с*ање невиђено", рекла је.

Поменула је и нову директорку РТС Мању Грчић.

"Гдје да се пријавим? Ја треба директно да будем изабрана и да престављам Србију као највећа звијезда, а не да се такмичим са оним индијанцима неталентованим. Ево сљедеће године. Па како нећу, ево чујем да имамо нову директорку РТС, чујем да је супер лик коју познајем, тако да, ето нама среће сљедеће године", рекла је.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

Beovizija

Евровизија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Сцена

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

2 ч

0
Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Сцена

Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

5 ч

0
Aca Amadeus

Сцена

Аца Амадеус извријеђао кћерку: Она је јако болесна, озбиљно се лијечи

5 ч

0
Милица Дабовић

Сцена

“То је бизнис, говоре ми да сам к**ва” Милица Дабовић о заради, раскринкала ожењене: Ево шта јој плаћају

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

17

26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner