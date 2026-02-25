Сатанистички обреди болесне секте: Карлеуша оплела по ''Беовизији''

Извор:
АТВ
25.02.2026
15:49
Коментари:0
Јелена Карлеуша је стигла на снимање Пинкових звезда, па дала оштар суд о учесницима ПЗЕ и поменула нови директорку РТС.
До Шимановаца ју је довезао најближи сарадник, а Јелена је за снимање изабрала уску розе хаљину са посебним детаљем који је носила око руку.
На прво питање о првој полуфиналној вечери ПЗЕ, Карлеуша је била оштра.
Регион
Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка
"Као сатанистички обреди, али јефтини сатанистички обреди неке болесне секте. Буквално, с*ање невиђено", рекла је.
Поменула је и нову директорку РТС Мању Грчић.
"Гдје да се пријавим? Ја треба директно да будем изабрана и да престављам Србију као највећа звијезда, а не да се такмичим са оним индијанцима неталентованим. Ево сљедеће године. Па како нећу, ево чујем да имамо нову директорку РТС, чујем да је супер лик коју познајем, тако да, ето нама среће сљедеће године", рекла је.
Сцена
2 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
46
17
36
17
31
17
26
Тренутно на програму