Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Основно јавно тужилаштво у Великој Горици, Хрватска, ових дана подигло је оптужницу против 25-годишње мајке двоје дјеце из једног загребачког приградског насеља због грубог кршења права дјетета, за шта тужилаштво тражи казну затвора.
Породица је доспјела у фокус истражитеља након рутинског теста на дрогу на радном мјесту 25-годишњакиње.
Тест је био позитиван, али је утврђено да узорак урина није био њен, већ урин њене трогодишње кћерке, преноси "Јутарњи".
Истрагом је утврђено да је мајка претходно у кући конзумирала кокаин и да је, из страха да ће тест бити позитиван, подметнула урин своје кћерке приликом тестирања.
Међутим, накнадно је утврђено да је дијете дошло у контакт са дрогом коју је мајка оставила у стану, односно да ју је конзумирало на за сада неутврђен начин.
Када је случај откривен, мајка оптужене је сама позвала полицију и пријавила своју кћерку, наводи се у оптужници.
Оптужена је током испитивања изјавила да јој је жао због свега и да не зна како је дијете дошло у контакт са дрогом, јер то, како тврди, никада не ради пред дјецом. Бранила се и тиме да је дрогу набавила јер је била под стресом због насилног супруга.
Тужилаштво предлаже да јој се изрекне казна од једне године и два мјесеца затвора, која би била дјелимично условна. То значи да би шест мјесеци провела у затвору, док се преосталих осам мјесеци не би извршило уколико у року од четири године не почини ново кривично дјело.
Уколико суд прихвати приједлог тужилаштва, оптужена ће морати да плати и 550 евра судских трошкова.
