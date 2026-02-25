Logo
Large banner

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Извор:

АТВ

25.02.2026

15:34

Коментари:

0
Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Основно јавно тужилаштво у Великој Горици, Хрватска, ових дана подигло је оптужницу против 25-годишње мајке двоје дјеце из једног загребачког приградског насеља због грубог кршења права дјетета, за шта тужилаштво тражи казну затвора.

Породица је доспјела у фокус истражитеља након рутинског теста на дрогу на радном мјесту 25-годишњакиње.

Тест је био позитиван, али је утврђено да узорак урина није био њен, већ урин њене трогодишње кћерке, преноси "Јутарњи".

Витез седам краљевстава

Култура

Шта знамо о другој сезони серије Витез седам краљевстава

Истрагом је утврђено да је мајка претходно у кући конзумирала кокаин и да је, из страха да ће тест бити позитиван, подметнула урин своје кћерке приликом тестирања.

Међутим, накнадно је утврђено да је дијете дошло у контакт са дрогом коју је мајка оставила у стану, односно да ју је конзумирало на за сада неутврђен начин.

Полиција Хрватска

Регион

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Када је случај откривен, мајка оптужене је сама позвала полицију и пријавила своју кћерку, наводи се у оптужници.

Оптужена је током испитивања изјавила да јој је жао због свега и да не зна како је дијете дошло у контакт са дрогом, јер то, како тврди, никада не ради пред дјецом. Бранила се и тиме да је дрогу набавила јер је била под стресом због насилног супруга.

Тужилаштво предлаже да јој се изрекне казна од једне године и два мјесеца затвора, која би била дјелимично условна. То значи да би шест мјесеци провела у затвору, док се преосталих осам мјесеци не би извршило уколико у року од четири године не почини ново кривично дјело.

илу-таблете-15102025

Здравље

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Уколико суд прихвати приједлог тужилаштва, оптужена ће морати да плати и 550 евра судских трошкова.

Подијели:

Тагови :

кокаин

Дрога

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Регион

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

2 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

4 ч

0
Аутом слетио у ријеку

Регион

Спасио мушкарца који је слетио у ријеку: "Од данас је Ивица мој брат"

9 ч

0
Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

Регион

Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner