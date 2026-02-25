Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Извор:
Агенције
25.02.2026
15:05
Коментари:0
Испијање кафе има много предности – од побољшања функције мозга и смањења упале, до подршке здрављу срца и метаболизму. Међутим, кафа може утицати на то како ваше тијело апсорбује одређене суплементе.
Кафа понекад може смањити ефикасност суплемената и изазвати благе нуспојаве. Ево неких додатака на које треба обратити пажњу ако их конзумирате са кафом:
Кафа садржи полифеноле, укључујући хлорогену киселину, који штите од оксидативног стреса и упала, али могу да се вежу за гвожђе у дигестивном тракту и отежају његову апсорпцију.
Свијет
Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања
Особама са мањком гвожђа, менструацијом, трудницама или вегетаријанцима се савјетује да суплементе са гвожђем узимају најмање један до два сата прије кафе. Витамин Ц може помоћи да се компензује овај ефекат.
Кафа може благо смањити апсорпцију цинка због полифенола. Ефекат је обично мали, посебно ако ваша исхрана садржи довољно хране богате цинком, као што су: остриге, црвено месо, живина, ораси, сјеменке, пасуљ и интегралне житарице.
Кофеин у кафи повећава излучивање калцијума урином, али не блокира његову апсорпцију. Једна шољица кафе дневно узрокује губитак од око 5 мг калцијума, што је за већину људи занемарљиво. Ако се неко ослања на суплементе за кости, боље је да их не узима заједно са кафом.
Свијет
Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани
Кафа не блокира апсорпцију магнезијума, али кофеин може повећати излучивање урина, што води до благог губитка магнезијума. Најбоље је узети суплемент магнезијума касније током дана. Комбинација магнезијум-цитрата или сулфата са кафом може изазвати пролив или грчеве због лаксативног ефекта.
Већина витамина Б групе није значајно погођена кафом. Кофеин може мало повећати излучивање витамина Б1 урином, али за већину људи ово није проблем. Витамини Б и даље могу да се узимају са кафом без већих потешкоћа.
Најновије
Најчитаније
17
47
17
46
17
36
17
31
17
26
Тренутно на програму