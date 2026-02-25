Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Нетфликс требало одмах да отпусти чланицу свог управног одбора Сузан Рајс или ће се суочити са посљедицама.
Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social написао да Нетфликс мора да се ријеши Рајс, коју је назвао "расисткињом“ и особом "опсједнутом њиме“.
"Нетфликс би одмах требало да отпусти расисткињу Сузан Рајс са свог одбора или ће сносити посљедице", написао је Трамп.
Ова изјава долази у тренутку када се Нетфликс налази усред преговора о потенцијалном преузимању компаније Варнер Брос Дискаверу (WBD), у чему се такмичи са компанијом Парамаунт Скајденс.
Сузан Рајс била је савјетница за националну безбједност у администрацијама бивших америчких предсједника Барака Обаме и Џоа Бајдена. Поново се придружила одбору Нетфликса 2023. године.
Трамп је подијелио и објаву десничарске инфлуенсерке Лауре Лумер, која тврди да Рајс и Нетфликс "пријете половини земље политичком осветом" након избора.
У позадини сукоба налази се и велики пословни договор о могућем спајању Нетфликса и компаније Варнер Брос Дискаверу, чија се вриједност процјењује на више од 80 милијарди долара. Истовремено, Парамаунт је наводно понудио око 108 милијарди долара како би преузео целу компанију.
