Logo
Large banner

Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

Извор:

Б92

25.02.2026

14:50

Коментари:

0
Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Нетфликс требало одмах да отпусти чланицу свог управног одбора Сузан Рајс или ће се суочити са посљедицама.

Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social написао да Нетфликс мора да се ријеши Рајс, коју је назвао "расисткињом“ и особом "опсједнутом њиме“.

"Нетфликс би одмах требало да отпусти расисткињу Сузан Рајс са свог одбора или ће сносити посљедице", написао је Трамп.

Ова изјава долази у тренутку када се Нетфликс налази усред преговора о потенцијалном преузимању компаније Варнер Брос Дискаверу (WBD), у чему се такмичи са компанијом Парамаунт Скајденс.

Сузан Рајс била је савјетница за националну безбједност у администрацијама бивших америчких предсједника Барака Обаме и Џоа Бајдена. Поново се придружила одбору Нетфликса 2023. године.

Трамп је подијелио и објаву десничарске инфлуенсерке Лауре Лумер, која тврди да Рајс и Нетфликс "пријете половини земље политичком осветом" након избора.

У позадини сукоба налази се и велики пословни договор о могућем спајању Нетфликса и компаније Варнер Брос Дискаверу, чија се вриједност процјењује на више од 80 милијарди долара. Истовремено, Парамаунт је наводно понудио око 108 милијарди долара како би преузео целу компанију.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Нетфликс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Свијет

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

3 ч

0
Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Свијет

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

3 ч

0
Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

Србија

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

3 ч

0
Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.

Фудбал

Реал на Бенфику без кључног играча?

3 ч

0

Више из рубрике

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Свијет

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

3 ч

0
Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Свијет

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

3 ч

0
Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

Свијет

Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп у обраћању Конгресу

Свијет

Ко стоји иза Трамповог говора о стању нације?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner