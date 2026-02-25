Logo
Large banner

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

Извор:

РТС

25.02.2026

14:22

Коментари:

0
Теретни воз ударио ауто, има повријеђених
Фото: Printscreen/RTS

Воз се кретао из правца Бора ка Пожаревцу, а рампа није била спуштена.

Несрећа се догодила у 10.45 на пружном прелазу у Југовићевој улици у Пожаревцу.

Према званичним информацијама из МУП-а, до несреће је дошло када је теретни воз ударио аутомобил, крећући се из правца Бора ка Пожаревцу, а рампа није била спуштена. Двије особе су повријеђене и још увијек су на прегледу.

Причињена и је и материјална штета.

Подијели:

Таг :

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон одговорила на дирљиву поруку Кристијана Роналда

43 мин

0
Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

Друштво

Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

44 мин

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

54 мин

0
Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

Свијет

Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

59 мин

0

Више из рубрике

Ужас: Возач ишао у рикверц и прегазио жену, погинула на мјесту

Србија

Ужас: Возач ишао у рикверц и прегазио жену, погинула на мјесту

4 ч

0
Школа, учионица

Србија

"Пјесма о смрти“ и датум: Детаљи језиве објаве ђака (14), родитељи уплашени

5 ч

0
Стари Нагоричан

Србија

Серијски убица снимљен близу границе са Србијом? Убио пет жена

1 д

0
Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

Србија

Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner