Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

Извор:
РТС
25.02.2026
14:22
Коментари:0
Воз се кретао из правца Бора ка Пожаревцу, а рампа није била спуштена.
Несрећа се догодила у 10.45 на пружном прелазу у Југовићевој улици у Пожаревцу.
Према званичним информацијама из МУП-а, до несреће је дошло када је теретни воз ударио аутомобил, крећући се из правца Бора ка Пожаревцу, а рампа није била спуштена. Двије особе су повријеђене и још увијек су на прегледу.
Причињена и је и материјална штета.
