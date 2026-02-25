Logo
Large banner

Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

Извор:

АТВ

25.02.2026

13:58

Коментари:

0
Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење
Фото: Pexels

Уставни суд Републике Српске оцијенио је неуставном норма Закона о превозу у друмском саобраћају, којом је прописано да такси превозник може вршити превоз само на територији и са територије јединице локалне самоуправе на којем има регистровано сједиште, чиме је нарушен принцип слободног предузетништва којег гарантује Устав.

Спорном одредбом је прописано да се та слобода може ограничити ради заштите интереса Републике, животне средине, здравља и безбједности људи, саопштено је након сједнице Уставног суда.

"С обзиром на то да за ограничење такси превозника као учесника на тржишту, на начин како је то учињено у оспореној законској одредби, не постоје Уставом предвиђени разлози, Уставни суд је оцијенио да оспорена норма није у сагласности са Уставом", појашњавају из Уставног суда.

Подијели:

Тагови :

Ustavni sud Republike Srpske

Taksisti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Друштво

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

1 ч

0
Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

Друштво

Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

2 ч

0
Огласило се Министарство у вези са екскурзијама: Објаснили како се прави понуда

Друштво

Огласило се Министарство у вези са екскурзијама: Објаснили како се прави понуда

2 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner