Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

Извор:
АТВ
25.02.2026
13:58
Коментари:0
Уставни суд Републике Српске оцијенио је неуставном норма Закона о превозу у друмском саобраћају, којом је прописано да такси превозник може вршити превоз само на територији и са територије јединице локалне самоуправе на којем има регистровано сједиште, чиме је нарушен принцип слободног предузетништва којег гарантује Устав.
Спорном одредбом је прописано да се та слобода може ограничити ради заштите интереса Републике, животне средине, здравља и безбједности људи, саопштено је након сједнице Уставног суда.
"С обзиром на то да за ограничење такси превозника као учесника на тржишту, на начин како је то учињено у оспореној законској одредби, не постоје Уставом предвиђени разлози, Уставни суд је оцијенио да оспорена норма није у сагласности са Уставом", појашњавају из Уставног суда.
