Logo
Large banner

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Извор:

Танјуг

25.02.2026

13:38

Коментари:

0
Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Истраживање објављено у часопису "Nature Communications" открило је да специфична генетска варијанта може значајно да смањи жељу за цигаретама.

Ова варијанта је везана за гене који кодирају никотинске acetilholinske receptore (nAChRs), који су кључни за награђујуће ефекте пушења на мозак, пренио је портал "Trust my science".

Тим истраживача је секвенционирао геноме 37.897 активних пушача у оквиру проспективне студије становника Мексико Ситија, која проучава факторе здравља ове популације. Кроз анализу, откривена је варијанта гена CHRNB3, која кодира β3 под‌јединицу nAChR рецептора.

Особе које посједују ову варијанту пуше значајно мање цигарета у поређењу са онима који имају уобичајену верзију гена.

Појединци са једном копијом ове генетске варијанте пуше око 21 одсто мање цигарета, док они са две копије пуше чак 78 одсто мање.

Трамп Конгрес

Свијет

Ко стоји иза Трамповог говора о стању нације?

Ова варијанта је чешћа међу људима мексичког порекла, али су слични резултати забиљежени и у групама од око 130.000 људи европског порекла из британске биобанке и 180.000 људи источноазијског порекла из јапанске биобанке.

Истраживачи напомињу да варијанте које утичу на активацију CHRNB3 рецептора могу да смање број цигарета које пушачи свакодневно конзумирају, без обзира на етничку припадност.

Ови налази сугеришу да би инхибиција β3 под‌јединице могла да представља потенцијалну терапијску стратегију за лијечење зависности од никотина. Студија, такође, указује на потребу за даљим истраживањима, укључујући геномску анализу већих и мултиетничких група појединаца са заједничком особином, како би се тачно утврдила повезаност између ових генетских варијанти и зависности од дувана.

Ова открића отварају могућност за развој нових терапијских приступа који би могли да помогну у смањењу глобалне преваленције пушења.

Подијели:

Таг :

Cigarete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саво Минић

Република Српска

Минић: Обезбијеђена средства за споменик пјеснику Душку Трифуновићу

1 ч

0
Зељковић: Станивуковић нереалним пројектима скреће пажњу са огромних проблема

Бања Лука

Зељковић: Станивуковић нереалним пројектима скреће пажњу са огромних проблема

1 ч

0
УСС Џералд Форд, амерички носач авиона

Свијет

Откривени шокантни подаци: Америчка грдосија која утјерује страх у кости има огроман проблем

1 ч

0
Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

Бања Лука

Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

1 ч

4

Више из рубрике

Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

Друштво

Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

2 ч

0
Огласило се Министарство у вези са екскурзијама: Објаснили како се прави понуда

Друштво

Огласило се Министарство у вези са екскурзијама: Објаснили како се прави понуда

2 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

3 ч

0
Данас сунчано на појединим мјестима до 20 степени

Друштво

Данас сунчано на појединим мјестима до 20 степени

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner