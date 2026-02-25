Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Извор:
Танјуг
25.02.2026
13:38
Коментари:0
Истраживање објављено у часопису "Nature Communications" открило је да специфична генетска варијанта може значајно да смањи жељу за цигаретама.
Ова варијанта је везана за гене који кодирају никотинске acetilholinske receptore (nAChRs), који су кључни за награђујуће ефекте пушења на мозак, пренио је портал "Trust my science".
Тим истраживача је секвенционирао геноме 37.897 активних пушача у оквиру проспективне студије становника Мексико Ситија, која проучава факторе здравља ове популације. Кроз анализу, откривена је варијанта гена CHRNB3, која кодира β3 подјединицу nAChR рецептора.
Особе које посједују ову варијанту пуше значајно мање цигарета у поређењу са онима који имају уобичајену верзију гена.
Појединци са једном копијом ове генетске варијанте пуше око 21 одсто мање цигарета, док они са две копије пуше чак 78 одсто мање.
Свијет
Ко стоји иза Трамповог говора о стању нације?
Ова варијанта је чешћа међу људима мексичког порекла, али су слични резултати забиљежени и у групама од око 130.000 људи европског порекла из британске биобанке и 180.000 људи источноазијског порекла из јапанске биобанке.
Истраживачи напомињу да варијанте које утичу на активацију CHRNB3 рецептора могу да смање број цигарета које пушачи свакодневно конзумирају, без обзира на етничку припадност.
Ови налази сугеришу да би инхибиција β3 подјединице могла да представља потенцијалну терапијску стратегију за лијечење зависности од никотина. Студија, такође, указује на потребу за даљим истраживањима, укључујући геномску анализу већих и мултиетничких група појединаца са заједничком особином, како би се тачно утврдила повезаност између ових генетских варијанти и зависности од дувана.
Ова открића отварају могућност за развој нових терапијских приступа који би могли да помогну у смањењу глобалне преваленције пушења.
Република Српска
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч4
Најновије
Најчитаније
14
38
14
37
14
35
14
22
14
07
Тренутно на програму