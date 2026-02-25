Огласило се Министарство у вези са екскурзијама: Објаснили како се прави понуда

Извор:
Министарство просвјете и културе Републике Српске огласило се у вези са организацијом ученичких екскурзија.
"Министарство просвјете и културе Републике Српске упознато je са незадовољством дијела родитеља у појединим основним и средњим школама у вези са организацијом ученичких екскурзија. С тим у вези, Министарство је затражило изјашњење директора, а надлежни органи су извршили инспекцијски надзор ради утврђивања чињеничног стања и провјере поступања у складу са важећим прописима", наводе из Министарства и додају:
"Подсјећамо да је област организовања екскурзија јасно уређена подзаконским актима: Правилником о начину организовања екскурзија, излета и школе у природи за основне школе и Правилником о извођењу екскурзија и излета за средње школе. "
За извођење екскурзија школи је потребна сагласност Републичког педагошког завода, а захтјев за сагласност треба да садржи образложење о стручној оправданости екскурзије, наводе из овог Министарства.
"Подзаконским актима је дефинисано да су носиоци припрeмe и рeaлизaциje eкскурзиjе дирeктoр шкoлe, шкoлски oдбoр, вoђa путoвaњa, oдjeљeњски стaрjeшинa, прeдсjeдник Сaвjeтa учeникa, прeдсjeдник Сaвjeтa рoдитeљa и нaстaвници. Дирeктoр фoрмирa кoмисиjу зa избoр туристичкe aгeнциje, кoja врши избoр нajпoвoљниjeг пoнуђaчa и дoстaвљa приjeдлoг дирeктoру нa кoнaчну oдлуку. Плaн eкскурзиje сe рoдитeљимa дoстaвљa рaди писмeнe сaглaснoсти. Tуристичкa aгeнциja и прeвoзник мoрajу испуњaвaти зaкoнскe услoвe дефинисане прописима у области туризма и безбједности у саобраћају. Родитељи, путем својих представника у Савјету родитеља, учествују у планирању екскурзије: избору дестинације, трајању путовања и структури понуђеног аранжмана. Екскурзија се организује само ако је писменом сагласношћу родитеља обезбијеђено учешће најмање 50 одсто ученика истог разреда".
Министарство наводи да су постојећи правилници јасно дефинисали процедуре, те да њихова досљедна примјена обезбјеђује законитост и транспарентност поступка.
"Позивамо директоре школа да у потпуности поштују одредбе важећих прописа, те да процес организације екскурзија учине максимално транспарентним и да омогуће пуну укљученост родитеља, посебно представника родитеља у школским органима, у процес разматрања понуда и доношења одлука о избору дестинације и туристичке агенције. Уважавање ставова и мишљења родитеља од кључног је значаја за изградњу повјерења и заједничко доношење одлука у најбољем интересу ученика", кажу из Министарства и додају:
"Посебно наглашавамо да безбједност дјеце мора бити апсолутни приоритет у свим фазама организације и реализације екскурзија. Због тога је неопходно да школе приликом избора превозника воде рачуна да ангажовани превозник у потпуности испуњава све законом прописане услове из области безбједности саобраћаја, техничке исправности возила и оспособљености возача.
Министарство просвјете и културе Републике Српске остаје опредијељено да, у сарадњи са школама и родитељима, додатно јача транспарентност, одговорност и повјерење у процесу организације ученичких екскурзија. У наредном периоду ћемо пажљиво пратити реализацију свих активности, правовремено реаговати, те очекујемо и од директора школа да овај процес у вези са организацијом екскурзија спроводе са додатном пажњом, озбиљношћу и одговорношћу, досљедно поштујући прописе и најбољи интерес ученика и родитеља."
