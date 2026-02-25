Logo
У Српској рођено 18 беба

Извор:

СРНА

25.02.2026

08:18

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, 10 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, а по једна у Добоју, Зворнику, Приједору, Фочи и Градишци.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и два дјечака, у Добоју и Приједору по један дјечак, а у Зворнику, Фочи и Градишци по једна дјевојчица.

Порода није било у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.

