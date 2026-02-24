Logo
Како правилно припремити земљиште за бољи род?

Зорица Петковић

24.02.2026

Припрема земљишта за прољећну сјетву
Фото: АТВ

Драган Гагић из села Доњи Гаревци код Приједора, годинама се бави ратарством и узгојем животиња. На око 100 дунума узгаја скоро све врсте житарица.

Прољетна сјетва прави је тренутак за анализу земљишта. 40 марака колико она кошта је симболична цифра у односу на стотине марака бачених за репроматеријале, прича Драган.

"Ту имамо итекако пуно већу уштеду. Имамо уштеду одмах на ђубривима, одмах нам је лакше , кажу нам које културе би боље успијевале са мањом количином ђубрива , са мањом количином пестицида, пуно нам значе анализе", изјавио је пољопривредник Драган Гагић.

Да би се правилно урадила анализа неопходно је прикупити око килограм земље. Анализа ће показати колико је тачно потребно унијети храњива и како обогатити земљиште. Ипак, још увијек је више оних који на њивама раде као прије 100 година и одокативно.

"Данас мало су пољопривредни произвођачи што се тиче анализе и самог земљишта лоше информисани и једноставно не обраћају пажњу на то. Оно што пољопривредни произвођачи кажу- идем да бацим ђубриво. Немаш појма шта имаш у тој земљи можда не треба толико калијума, можда земљиште то има, не знам", виши стручни сарадник за пружање стручних услуга ПЈ Приједор Дршко Комненовић.

Није занемариво ни да ли је земљиште збијено или растресито јер и од тога зависи родност. Ту на дјело ступа такође пољопривредни стручњак са пенетрометром, којим мјери збијеност земљишта.

"Власник ове парцеле се побринуо да кроз операције као што су дубоко орање, а сама чињеница је и да земљиште има системску дренажу можемо да констатујемо да је стање релативно добро и да има уједначен слој земљишта на дубини од 0-50 центиметара", казао је руководилац ПЈ Приједор Мирко Јокић.

У току је и најважнија агротехничка мјера прихрана жита. Препорука стручњака је кориштење КАНА и АНА посебно тамо гдје су кисела земљишта, каква су иначе на подручју Приједора.

