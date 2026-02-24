Сузана Манчић напушта стан у центру Београда: Постало неподношљиво

24.02.2026
19:11
Коментари:0
Водитељка Сузана Манчић одлучила је да напусти свој стан у центру Београда и пресели се у мирније крајеве града.
"Београд је постао мало неподношљив. Идем у мирније крајеве Београда, била сам у центру и центар је постао немогућ за живот. Преселила сам се на мирније место које није тако далеко", рекла је она за српске медије.
Иначе, Сузана има викендицу у Великој Моштаници коју је средила по свом укусу.
Кошарка
Аларм у Денверу: Никола Јокић поново повријеђен
"Имам јако мало слободног времена и ово је идеално мјесто јер је близу Београда. Викендица је моја очевина. Као дијете сам била свједок да је мој отац, када се пензионисао, овдје засадио фантастичан воћњак, а имао је и двије линије винове лозе. Није имао ову кућицу која је данас него једну малу бараку у којој је имао простора да стави столицу, алат и да се склони ако пада киша. Од како је тата умро 1994. године, па до прије десет година, није нико крочио ногом. Неко је запалио ту малу шупицу и онда сам ја кроз моју емисију “Сузанин избор” хтела да промовишем и да подстакнем повратак на стара и напуштена имања. Има и анегдоте везане за тај повратак. Понијела сам слику, и то посљедњу фотографију тате и мене у воћњаку, оно пробехарало све и тада, ту доле, био је исти такав воћњак. Кренемо ми да снимамо, а трчи сељак нама у сусрет и пита: “Шта радите ви овдје?” Ја кажем да снимамо на татином имању. А он узвикне: “Манчићево? Па то вам је горе”. И ми смо се једва пробијали кроз шипражје, кроз практично џунглу, јер је природа све преузела. И тај воћњак је подивљао, као и руже. Једва сам препознала ово мјесто по дијеловима ограде које су остале. И тада сам се расплакала. Рекла сам себи како сам дозволила да моја очевина овако пропадне?", рекла је Сузана Манчић.
(ГрандТВ)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму