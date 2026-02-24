Кривична пријава против Десингерице због злостављања јагњета

Извор:
На наступу је Десингерица извео перформанс са живим јагњетом на сцени током пјесме "Чоколада".
Јагње се опирало и покушавало да побјегне, што је изазвало бурне реакције на друштвеним мрежама.
Три кривичне пријаве у Основном јавном тужилаштву у Врању поднијете су против репера Драгомира Деспића Десингерице, због недавног наступа у једном клубу у Врању.
Десингерица је 20. фебруара имао перформанс са живим јагњетом на сцени. Њему су донијели живо јагње које се опирало и покушавало да побјегне, док је Деспић изводио своју пјесму "Чоколада".
Изведба је изазвала лавину негативних коментара на друштвеним мрежама, а многи корисници су изразили шок и негодовање због третмана животиње.
Из Основног јавног тужилаштва потврдили су да су примили три кривичне пријаве против одговорних лица у клубу у Врању, гдје је репер наступао.
"У даљем току поступка биће надлежној ПУ у Врању стављен захтев за прикупљање потребних обавјештења на све околности настанка критичног догађаја", наводи се у одговору ОЈТ.
