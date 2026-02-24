Глумац Роберт Карадин извршио самоубиство

24.02.2026
09:32
Амерички глумац Роберт Карадин, познат по улогама у филмском хиту "Освета шмокљана" и популарној серији "Лизи Мекгвајер", преминуо је у 71. години.
Породица је саопштила да је глумац извршио самоубиство, истичући да су жељели да јавност буде упозната с његовом готово дводеценијском борбом са биполарним поремећајем.
У саопштењу достављеном порталу Дедлајн, породица Карадин навела је да је вијест подијељена са дубоком тугом.
"С неизмјерном тугом морамо да подијелимо да је наш вољени отац, дједа, ујак и брат Роберт Карадин преминуо. У свијету који понекад дјелује мрачно, Боби је увијек био светионик свјетлости за све око себе. Сломљени смо због губитка ове предивне душе и желимо да укажемо на његову храбру борбу током готово двије деценије са биполарним поремећајем. Надамо се да ће његов живот подстаћи разговор и помоћи у разбијању стигме везане за менталне болести“, наводи се у саопштењу.
Његов старији брат, глумац Кит Карадин, такође је за Дедлајн истакао да породица жели да се отворено говори о менталном здрављу.
„Желимо да људи знају. У томе нема никакве срамоте. Желим да славим његову борбу и његову предивну душу. Био је изузетно талентован и недостајаће нам сваког дана“, рекао је Кит Карадин.
Роберт Карадин рођен је 1954. године као најмлађи син легендарног глумца Џона Карадина.
Био је дио једне од најпознатијих холивудских глумачких породица. Његова старија полубраћа била су Дејвид и Брус, док су му рођена браћа Кит и Кристофер Карадин. Готово сви чланови породице бавили су се глумом.
На филму је дебитовао 1972. године уз Џона Вејна у остварењу „The Cowboys“. Услиједиле су запажене улоге у филмовима „Mean Streets“ редитеља Мартина Скорсезеа и у Оскаром награђеном филму „Coming Home“.
Највећи комерцијални успјех остварио је 1984. године у култној комедији „Revenge of the Nerds“, гдје је играо главну улогу Луиса Сколника. Филм је доживио огроман успјех и изнедрио три наставка, снимана 1987, 1992. и 1994. године.
Занимљиво је да је Карадин током припрема за улогу боравио под прикривеним идентитетом на Универзитету у Аризони, увјеравајући студенте да је заиста штребер, како би што аутентичније дочарао лик.
Новој генерацији гледалаца постао је познат као Сем, отац главне јунакиње у Дизнијевој серији „Lizzie McGuire“, у којој је глумио уз Хилари Даф од 2001. до 2004. године.
Смрт његовог старијег полубрата Дејвида Карадина 2009. године, који је преминуо у хотелској соби на Тајланду, оставила је дубок траг на Роберта. Касније је изјавио да је управо тај догађај био окидач за погоршање његовог менталног стања, након чега му је дијагностикован биполарни поремећај.
Из првог брака са Сузан Снајдер добио је кћерку, глумицу Евер Карадин. Касније се оженио Едит Мани, са којом је добио двоје дјеце, Марику и Ијана. Пар се развео 2015. године након 25 година брака.
Током бракоразводне парнице 2017. године изнијете су оптужбе да је Карадин 2015. покушао да изазове саобраћајну несрећу у Колораду, док је он признао да се у том периоду налазио у психотичном стању.
Породица је апеловала на јавност да поштује њихову приватност у тренуцима жалости, уз поруку да се о менталним болестима мора говорити отворено и без стигме.
