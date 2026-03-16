Усвојена оставка Саве Минића

Аутор:АТВ
16.03.2026
17:27
Коментари:6
Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су оставку Саве Минића на функцији предсједника Владе Републике Српске чиме је закључена ова сједница.
Минић је данас поднио оставку на ову функцију и поручио да ће ово бити само један формалан дио.
Одлука пријевремено ступа на снагу.
"У поступку доношења одлуке о усвајању оставке предсједника Владе Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивању. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске."
Минић је у свом обраћању поручио да је период иза нас обиловао изазовима. Он се захвалио свима на истрајност и подсјетио на све проблеме које је Српска имала од политичког Сарајева и институција које су наметнули високи представници.
"Период иза нас је обиловао бројним обавезама и изазовима. Били смо свјесни у њиховој офанзиви да морамо проћи тежак и изазован период. Сваки пут смо тачно знали и имали свој циљ. Сваки пут смо имали корак напријед. Сваки пут су код нас биле бијеле фигуре. Сачували смо легитимитет институција Српске. Тумачење њихово на све оно што је до сада било није битно. Није битно ни сада, није битно ни мени као правнику. Добро разликујем шта је правоснажност, а шта извршност неке одлуке. Шта грађани Српске имају од тога што неко нешто добро тумачи, ако то може нанијети институционалну штету Републици Српској? Из тих разлога смо правили политичке маневре који су били битни. Најчешће нисмо наилазили на разумијевање ни овог десног дијела од мене (алудира на опозицију), ни дијела политичког Сарајева, ни оних који једноставно нису били свјесни чињенице у каквом периоду се налазе. Знате да се и дан данас спори 9. јануар. И тада су поједини политичари и одговорни људи имали идеје и одлучност. Колико је времена требало бити истрајан да се такви датум и одлуке одрже на снази. И ово што сам данас урадио не представља ништа, до једну форму у којој ћемо направити и избацити из руку и уста било коме ко жели било шта лоше Републици Српској. По Уставу то мора почети подношењем моје оставке. То није авантуризам, ни нешто што се мени свиђа. Свјестан сам исто тако да се ту не ради о мом осјећању нити комодитету, него о чињеници да ово треба да урадимо да преостали период у мандату ове владе буде период у којем се нећемо бавити овим стварима које искључиво могу користити непријатељу Републике Српске", рекао је Минић.
Он поручује да се прије оставке консултовао са свим предсједницима политичких партија који чине власт и подсјетио да је предсједник Српске Синиша Каран дао подршку за исту ову Владу.
"Нећу читати експозе. Читао сам га прије мјесец. И оних 100 дана ће се важити од тада. Желимо да докажемо да је ово континуитет, да је ово зрела политичка одлука и да апсолутно ништа не стоји", рекао је Минић.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да легитимитет Владе на челу са премијером Савом Минићем ниједног часа није доведен у питање, а да је њен поновни избор снажење легалитета и легитимитета институција Републике Српске.
Потврдићемо то сутра, Минић ће поново бити премијер. У овим кризним моментима, како то неко рече, повлачимо ову политичку шаховску партију са бијелим фигурама - рекао је Каран.
Каран очекује да ће већ сутра бити у прилици да предложи Минића за мандатара и да ће Влада наставити да ради.
"Не желимо да наша Влада има икакво оптерећење од оних који су против Републике Српске и да постављају питање њеног легалитет", поручио је Каран.
