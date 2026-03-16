Додик: Сјећање на егзодус сарајевских Срба - завјет наредним генерацијама

Извор:
СРНА
16.03.2026
14:41
Одлука сарајевских Срба да 1996. године напусте своје домове био је чин поноса јер су одбили да остану под муслиманском влашћу и зато сјећање на овај потез мора бити завјет будућих генерација, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је новинарима на Палама рекао да је тужна чињеница да су сарајевски Срби прије три деценије морали да напусте своје вјековне домове које су претходно у рату јуначки и часно одбранили.
Према његовим ријечима, оно што јача српски национални понос јесте чињеница да Срби из Сарајева, без обзира што су морали да оставе све из себе, нису жељели да остану под муслиманском влашћу Алије Изетбеговића већ су због тога били спремни на нову голготу.
Додик је подсјетио да је те године био на Палама гдје је засједало руководство Републике Српске. "Био сам један од посланика који је хтио да обиђе колону и ишли смо према Лукавици. Видио сам људе у колонама по веома хладном времену, био је велики снијег, али нико није желио или доводио у питање повратак", рекао је он.
Он је истакао да су сарајевски Срби најстрадалнији дио српске популације и онај који је уложио највише у Републику Српску.
Додик је указао да су, у међувремену, изграђене Пале, које су сада неколико пута веће него што су биле прије три деценије, да је стасало Источно Сарајево као урбана цјелина, те да су општине овог дијела повезне модерним путем преко Јахорине.
"Јахорину смо подигли на далеко већи нивоу него што нико могао да замисли. Градимо факултете, Универзитет, ректорат - све што је било неопходно. Градимо нове домове за смјештаје ђака, односно студента", навео је Додик.
Он је оцијенио да је учињено све да цивилни живот буде очуван у у Источном
Сарајеву, и да све општине у саставу града биљеже напредак.
"И то је нека мала сатисфакција за све што су људи овог краја учинили", нагласио је он.
