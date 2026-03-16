Цвијановић: Сарајевски Срби платили високу цијену у рату, али и у миру

Аутор:АТВ
16.03.2026
13:02
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су сарајевски Срби за вријеме рата платили високу цијену, али да, нажалост, ни мир није дошао без велике, немјерљиве жртве.
"Данас обиљежавамо дан када је више од 100.000 људи напустило своје домове у једној од најтужнијих колона у новијој српској историји. Свој нови живот, већина њих започела је у Републици Српској - за коју су се и борили", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Она је нагласила да ова жртва, уграђена у темеље Републике Српске и слободе српског народа, никада не смије бити заборављена.
Масовни егзодус сарајевских Срба званично је почео 17. фебруара 1996. године из српских сарајевских општина које су након потписивања Дејтонског мировног споразума припале Федерацији БиХ и трајао је готово до краја марта.
Процјењује се да је 120.000 до 150.000 Срба напустило своје домове у општинама Илиџа, Илијаш, Вогошћа, Хаџићи, Рајловац, Грбавица и Ново Сарајево, а један од најпотреснијих аспеката била је ексхумација и преношење посмртних остатака упокојених на територију Републике Српске.
За вријеме рата, сарајевски Срби су платили велику цијену, али нажалост, ни мир није дошао без велике, немјерљиве жртве. Данас обиљежавамо дан када је више од 100 хиљада људи напустило своје домове, у једној од најтужнијих колона у новијој српској историји. Свој нови живот,…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 16, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч4
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму