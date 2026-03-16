МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

Аутор: АТВ
16.03.2026
12:47
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас и сутра, у времену од 20 до 6 часова, на подручју бањалучких насеља Буковица, Барловци и Куљани, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Управе за полицијско образовање.
