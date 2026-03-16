Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке

16.03.2026

Честитам премијеру Сави Минићу што је спреман да још једном докаже да су институције Републике Српске способне да се одбране од свих политичких манипулација и злоупотреба система са којима је Република Српска суочена у оквиру БиХ, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Важно је поновити да су и претходне Владе које је водио премијер Саво Минић биле легалне. Ми као Република Српска идемо даље", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Одговорићемо спремно на сваки изазов и политичку хајку коју како Цвијановићева каже, покренуо Кристијан Шмит у сарадњи са сарајевским политичким структурама контаминирајући цјелокупан уставни живот БиХ.

"Ми градимо, док други разграђују. Живјела Република Српска", поручила је Цвијановићева.

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић поднио оставку

6 ч

19
Сједница Колегијума Народне скупштине

Република Српска

Сједница Колегијума Народне скупштине

8 ч

0
Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

Република Српска

Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

8 ч

6
Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Нова Клиника за хематологију од данас почиње са радом

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

