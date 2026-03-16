Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке

16.03.2026
Честитам премијеру Сави Минићу што је спреман да још једном докаже да су институције Републике Српске способне да се одбране од свих политичких манипулација и злоупотреба система са којима је Република Српска суочена у оквиру БиХ, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Важно је поновити да су и претходне Владе које је водио премијер Саво Минић биле легалне. Ми као Република Српска идемо даље", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Одговорићемо спремно на сваки изазов и политичку хајку коју како Цвијановићева каже, покренуо Кристијан Шмит у сарадњи са сарајевским политичким структурама контаминирајући цјелокупан уставни живот БиХ.
"Ми градимо, док други разграђују. Живјела Република Српска", поручила је Цвијановићева.
Честитам премијеру Сави Минићу што је спреман да још једном докаже да су институције Републике Српске способне да се одбране од свих политичких манипулација и злоупотреба система са којима је Република Српска суочена у оквиру БиХ. Важно је поновити да су и претходне Владе које је… https://t.co/dVsTpK5HA7— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 16, 2026
