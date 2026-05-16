Крај изузећа од санкција за руску нафту: САД нису продужиле уредбу

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа није издала наредбу којом се продужава овлашћење за куповину руске нафте након што је изузеће од санкција истекло 16. маја, чиме је окончан привремени период ублажавања рестрикција према руском енергетском сектору, преноси Блумберг.
Изузеће се односило на ограничене количине руске нафте које су већ биле утоварене на танкере, а администрација САД је претходно два пута продужавала ту мјеру - у марту и априлу ове године.
Након истека претходне наредбе, на сајту Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) Министарства финансија САД нису се појавиле измијењене наредбе.
Одлука долази у тренутку појачане забринутости за глобално снабдијевање енергентима због сукоба са Ираном и поремећаја у транспорту нафте кроз Хормушки мореуз, што је довело до раста цијена сирове нафте на свјетском тржишту.
Свијет
Јапан ће купити руску сирову нафту усред глобалне енергетске кризе
Европски савезници Вашингтона критиковали су привремено ублажавање санкција, оцијенивши да се тиме Москви омогућава додатни приход од извоза нафте и финансирање рата у Украјини.
Са друге стране, поједине земље, међу којима су Индија и Индонезија, тражиле су продужење изузећа због зависности од увоза енергената и поремећаја на глобалном тржишту. Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је раније да су продужења изузећа била неопходна ради очувања стабилности свјетског енергетског тржишта током кризе на Блиском истоку.
Администрација САД је у априлу такође дозволила да истекне посебно изузеће које је омогућавало ограничену куповину појединих количина иранске нафте.
Свијет
Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта
Цијена нафте Брент наставила је раст усљед страховања од несташице на тржишту, док су поједини купци почели да траже алтернативне испоруке, укључујући и из Сједињених Америчких Држава, преноси Танјуг.
Влада САД предузела је неколико других корака како би ублажила посљедице енергетског шока, који је Међународна агенција за енергију назвала највећим поремећајем у снабдијевању у историји тржишта нафте.
Трампова администрација дозвољава страним бродовима да превозе сирову нафту и другу робу између америчких лука до средине августа.
Такође је привремено одустала од неких домаћих спецификација горива.
