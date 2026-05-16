Ронилац на Малдивима тражио тијела петоро Италијана. И он погинуо

16.05.2026 18:38

Фото: Min. of Climate Change, Environment and Energy, MV

Спасилачки ронилац погинуо је на Малдивима током потраге за тијелима петоро италијанских држављана страдалих у ронилачкој несрећи, која се сматра најтежом таквом трагедијом у историји те острвске државе. Војни наредник Мохамед Махдхее превезен је у болницу у критичном стању, али је касније подлегао повредама, потврдио је данас портпарол владе, преноси Би-би-си.

Петоро Италијана страдало истражујући подводне пећине

Петоро италијанских држављана, међу којима су били и чланови тима Универзитета у Ђенови, погинуло је у четвртак ујутро покушавајући да истраже пећине на дубини од око 50 метара код атола Вааву. Ријеч је о професорици екологије Моники Монтефалконе, њеној кћерки Ђорђији Сомакал и двојици истраживача. Пети страдали је водитељ бродских операција и инструктор роњења Ђанлука Бенедети.

Њихов нестанак пријављен је након што се нису вратили на површину. Полиција је саопштила да су у том подручју, стотињак километара јужно од главног града Малеа, владали лоши временски услови, те да је за туристичке бродове и рибаре било издато жуто упозорење.

Спасиоцу позлило током високоризичне потраге

Операције потраге, које је малдивска војска описала као веома ризичне због неповољног времена, у суботу је дошао да надгледа и малдивски предсједник Мохамед Муизу.

„Данас је у воду ушло осам спасилачких ронилаца. Када су изронили, схватили су да се господин Махдхее није појавио“, рекао је за BBC Мохамед Хосеин Шариф, портпарол малдивске владе.

Додао је да су се остали рониоци одмах вратили у воду и пронашли Махдхееја у бесвјесном стању. До сада је пронађено само једно тијело страдалих Италијана, и то у пећини на дубини од око 60 метара.

Нејасно зашто су рониоци ишли на забрањену дубину

Шариф је истакао да је рекреативним рониоцима дозвољено роњење само до дубине од 30 метара, те да није јасно зашто су италијански рониоци ушли у пећину која се налази 60 метара испод површине мора.

Италијанско Министарство спољних послова раније је саопштило да је преосталих 20 италијанских држављана који су се налазили на јахти „Дјук оф Јорк“, са које су страдали рониоци кренули у зарон, неповријеђено. Помоћ им пружа Амбасада Италије у Коломбу, у Шри Ланки.

