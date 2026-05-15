Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

15.05.2026 10:42

Фото: Pexel/ Pia B

Пет италијанских држављана погинуло је током ронилачке експедиције на Малдивима након што су нестали током истраживања подводних пећина у области Ваву Атола, саопштиле су локалне власти и италијански медији.

Ријеч је о једној од најтежих ронилачких несрећа у историји Малдива, а спасилачке екипе сатима су покушавале пронаћи чланове групе у веома сложеним условима под морем.

Италијански рониоци нестали су током зарона у близини острва Алиматха, популарне дестинације за техничко и дубинско роњење.

Група је истраживала подводни пећински систем на дубини од приближно 50 до 60 метара, што далеко премашује стандардне рекреативне ронилачке лимите на Малдивима.

Италијанска новинска агенција АНСА идентификовала је жртве као Монику Монтефалконе, универзитетску професорку и стручњака за морску екологију, њену 23-годишњу кћерку Ђорђу Сомакал, истраживачицу Муриел Оденино, те инструкторе роњења Ђанлуку Бенедетија и Федерика Гвалтијерија.

(Анадолија)

