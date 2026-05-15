''Пекинг и Вашингтон морају испунити постигнуте договоре''

15.05.2026 09:13

Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом док одлази након посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, петак, 15. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Кина и Сједињене Државе морају испунити договоре постигнуте током посјете америчког предсједника Доналда Трампа, те сачувати позитиван замах у билатералним односима, изјавио је кинески предсједник Си Ђинпинг.

"Обје стране треба да правилно спроведу договор, чувају тешко стечени позитиван замах, прецизно прате изабрани курс, уклањају препреке и подстичу стабилан развој билатералних односа", рекао је Си за Кинеску централну телевизију.

Он је додао да ће Трампова посјета Кини допринијети развоју међусобног разумијевања, продубљивању међусобног повјерења и побољшању благостања оба народа.

(СРНА)

