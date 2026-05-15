Logo
Large banner

Нетанјаху: Јерусалим заувијек уједињен под израелским суверенитетом

Аутор:

АТВ
15.05.2026 08:27

Коментари:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ilia Yefimovich

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је поводом Дана Јерусалима да ће град заувијек остати уједињен под суверенитетом Израела.

Он је на свечаности поводом 59 година од ослобођења Јерусалима истакао да непријатељи Израела покушавају да униште јеврејску државу и протјерају Јевреје из Јерусалима, нагласивши да се то не смије никад догодити.

Дрон

Свијет

Руска ПВО уништила 355 беспилотних летјелица

Дан Јерусалима обиљежава се поводом побједе израелских снага у шестодневном рату 1967. године и проширења израелског суверенитета на источни дио Јерусалима, укључујући Стари град, у којем се налази Зид плача.

Подручје града Јерусалима је прије тога било под контролом јорданских снага, а Јевреји нису имали приступ том мјесту.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Бењамин Нетанјаху

Јерусалим

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Свијет

Трамп: Постигнути одлични договори са Пекингом

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Цијене нафте порасле након Трампове изјаве о кинеској куповини америчке нафте

2 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Хрватска уводи нову генерацију тестирања на рак дебелог цријева

2 ч

0
Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Регион

Хрватска уводи забрану продаје алкохола ноћу?

2 ч

0

Више из рубрике

Дрон

Свијет

Руска ПВО уништила 355 беспилотних летјелица

2 ч

0
Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Свијет

Трамп: Постигнути одлични договори са Пекингом

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Цијене нафте порасле након Трампове изјаве о кинеској куповини америчке нафте

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Свијет

Пао дилер из БиХ: У Бечу му пронашли станове пуне наркотика

3 ч

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner