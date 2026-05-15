Нетанјаху: Јерусалим заувијек уједињен под израелским суверенитетом

Аутор:АТВ
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је поводом Дана Јерусалима да ће град заувијек остати уједињен под суверенитетом Израела.
Он је на свечаности поводом 59 година од ослобођења Јерусалима истакао да непријатељи Израела покушавају да униште јеврејску државу и протјерају Јевреје из Јерусалима, нагласивши да се то не смије никад догодити.
Дан Јерусалима обиљежава се поводом побједе израелских снага у шестодневном рату 1967. године и проширења израелског суверенитета на источни дио Јерусалима, укључујући Стари град, у којем се налази Зид плача.
Подручје града Јерусалима је прије тога било под контролом јорданских снага, а Јевреји нису имали приступ том мјесту.
(СРНА)
