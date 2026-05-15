Хрватска уводи нову генерацију тестирања на рак дебелог цријева

АТВ
15.05.2026 08:10

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Хрватска уводи нови, знатно осјетљивији тест за рано откривање рака дебелог цријева.

Ријеч је о болести која је потпуно изљечива ако се дијагностикује на вријеме, али од које, према посљедњим подацима, годишње умре скоро 2.000 грађана, упозорили су из удружења „Пинк лајф” поводом Дана плаве звијезде.

Нови имунохистохемијски тест подразумијева узимање само једног узорка столице. Ови тестови биће квалитетнији и прецизнији, а искуства других земаља показују да се одзив грађана на прегледе након увођења ове методе повећава за око 20 одсто.

Према подацима Регистра за рак Републике Хрватске, прошле године је ова болест дијагностикована код 3.820 особа, док је од посљедица преминуло 1.996 људи. То чини рак дебелог цријева другим најчешћим узроком смрти од малигних болести у тој земљи.

Превенција је кључна

Поводом Дана плаве звијезде, који је посвећен јачању свијести о овој болести, 16. маја ће бити одржан округли сто. Фокус ће бити на важности превентивних прегледа, али и на дестигматизацији саме процедуре, с обзиром на то да преглед код многих и даље изазива нелагоду, страх и срам.

„Рак дебелог цријева једна је од ријетких злоћудних болести коју је могуће спријечити ако се промјене открију довољно рано. Желимо да подстакнемо грађане да ове прегледе доживе као нормалан дио бриге о здрављу”, истичу организатори.

Нова генерација тестирања

Хрватска пролази кроз велику реорганизацију Националног програма раног откривања рака дебелог цријева. Нови, савременији имунохемијски квантитативни тест на скривену крв у столици замијениће досадашњи гвајаков тест.

„Један од највећих изазова је и даље страх од саме дијагнозе. Ипак, управо рано откривање представља разлику између једноставног захвата и дуготрајног, тешког лијечења”, упозоравају стручњаци.

Национални програм у Хрватској спроводи се од 2008. године и намијењен је особама од 50 до 74 године. Иако је слање масовних позива грађанима тренутно обустављено због техничког преласка на нови тест, сви заинтересовани и даље могу да се јаве својим љекарима породичне медицине како би обавили овај важан преглед, преноси Дневник.хр.

