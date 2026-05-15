Данас исплата накнада овим корисницима: Издвојено 58 милиона КМ

У Републици Српској данас ће бити исплаћене накнаде корисницима борачко-инвалидске заштите и социјална давања за април.

Из Министарства финансија су навели да ће за те намјене из буџета бити издвојено 58 милиона КМ.

Исплатама ће бити обухваћена и мјесечна накнада за кориснике из категорија вишечланих породица који испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Из буџета Српске данас ће на рачуне општина и градова у Републици бити дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ.