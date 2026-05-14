Лукић: Непуштање Младића на лијечење је немилост и бешчашће, одбрана неће одустати од захтјева да буде пуштен

Адвокат Бранко Лукић изјавио је да је одлука хашког Механизма да одбије да пусти генерала Ратка Младића на лијечење у Србију превазишла свако право и достојанство, да им је криво јер не могу да му сломе дух, али да одбрана неће одустати да тражи да он буде пуштен.
"Нема овде права. То је једна људска немилост. На сцени је бешчашће. Правни услови за превремено пуштање су испуњени, чим су медицински испуњени. Али, у том суду право никада није ни важило. Сила и неправда", рекао је Лукић, који је члан Младићеве одбранеза Срну.
Образложење судије Сантане о непуштању генерала Младића је само, каже он, замазивање очију, јер неће да поступе хумано, а морају нешто да напишу, а и то што је написано је невјешто написано.
"Генерал Младић је сачувао дух, а то не могу да сломе и то им је највише криво, што против његовог духа немају отров", истакао је он.
Лукић је рекао да су једини кораци које одбрана може предузети, да се поднесе нови захтјев, али то не може без неке нове чињенице.
"Мораће нека нова чињеница да се појави, а то у његовом здравственом стању неће бити тешко. Једино да им досађујемо. Док они обелодане документацију, док дозволе нашим лекарима… то све траје. Али ми не можемо да одустанемо. Као што нисмо одустали од одбране, нећемо одустати ни од тога да га пусте да се лечи како треба да се лечи", истакао је он.
Лукић је навео да ће одбрана да анализира одлуку Механизма.
"Ако би се под истим овим условима тражило поново да Младић буде пуштен, они би то могли да прогласе као злонамерно, односно да се злонамерно подноси захтев. Ако га пусте, као генерала Небојшу Павковића, можда ће да преживи коју седмицу. Такви су. Они пуштају само да не би морали да транспортују тело. Али питање је да ли ће евентуално и тада", рекао је Лукић.
Он је рекао да је ова одлука Механизма превазишла сваку мјеру и свако достојанство и да нема горе.
"Као да се упињу да докажу да мрзе Србе и да су антисрби. Па не треба више, знамо, схватили смо. Нема потребе да нам то више доказују, али они имају потребу да нам доказују. Нису ни суд, нису ништа. Шта су они?", упитао је Лукић.
Он је указао на то да у затвору не може бити адекватног лијечења, јер није ни направљено да буде тако, а камоли за човјека у таквом стању.
Хашки Механизам одбио је захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију, због тешког здравственог стања, уз образложење да је његово стање, иако је "у посљедњим фазама свог живота", "лоше због хроничних болести", али "другачије у односу на неизљечиве болести са брзим напредовањем".
У одлуци се поново тврди да је генерал Младић под надзором "најбољих стручњака" и да "добија сву неопходну његу".
