Тадић: Постојали су сви правни и медицински аргументи да одлука Хага буде другачија

Правник Огњен Тадић изјавио је Срни да одлука хашког Механизма да не пусти генерала Ратка Младића на лијечење у Србију није неочекивана, иако постоје сви потребни правни, хуманитарни и медицински аргументи који говоре да је она требало да буде другачија.
"Имам утисак да и даље не постоје објективни и правични услови за одлучивање о захтјеву одбране Младића у хашком Механизму, или било кога другог ко дијели његову судбину", нагласио је Тадић.
Према његовим ријечима, сви видимо да га тамо не доживљавају као осуђеника, него као ратни трофеј освојен у борби против народа који, супротно свим антисрпским плановима, није поклекао пред удруженим злочиначким подухватом фашизма и радикалног исламизма у БиХ.
Хашки Механизам одбио је захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију због тешког здравственог стања.
