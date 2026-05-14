Тадић: Постојали су сви правни и медицински аргументи да одлука Хага буде другачија

14.05.2026 20:07

Правник Огњен Тадић изјавио је Срни да одлука хашког Механизма да не пусти генерала Ратка Младића на лијечење у Србију није неочекивана, иако постоје сви потребни правни, хуманитарни и медицински аргументи који говоре да је она требало да буде другачија.

"Имам утисак да и даље не постоје објективни и правични услови за одлучивање о захтјеву одбране Младића у хашком Механизму, или било кога другог ко дијели његову судбину", нагласио је Тадић.

Према његовим ријечима, сви видимо да га тамо не доживљавају као осуђеника, него као ратни трофеј освојен у борби против народа који, супротно свим антисрпским плановима, није поклекао пред удруженим злочиначким подухватом фашизма и радикалног исламизма у БиХ.

Хашки Механизам одбио је захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију због тешког здравственог стања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

