Из Хага објаснили зашто нису пустили Младића на лијечење у Србију

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове /ММКС/ Грасијела Гати Сантана објаснила је одлуку да одбије захтјев за ослобађање генерала Ратка Младића ради лијечења у Србији наводима да је "стање Ратка Младића лоше због хроничних болести", иако је признала да је он "у посљедњим фазама свог живота".
У одлуци коју је потписала Сантана наводи се да је стање генерала Младића "углавном засновано на хроничним и вишеструким болестима", а да су раније одлуке о ослобађању из хуманитарних разлога доношене "због наглог акутног погоршања здравственог стања код других осуђеника".
Сантана тврди да је стање генерала Младића "другачије у односу на неизљечиве болести са брзим напредовањем", те да се по томе разликује од случаја генерал-пуковника Небојше Павковића, команданта специјалних снага Службе државне безбедности СР Југославије Франка Симатовића или бившег шефа Кризног штаба Српске Аутономне Области Крајина Радослава Брђанина, пише Срна.
У одлуци се поново тврди да је генерал Младић под надзором "најбољих стручњака" и да "добија сву неопходну његу".
Стање генерала Младића нагло се погоршало након два мождана удара. Иако је тим одбране у више наврата указивао на јако лоше здравствено стање генерала, из Механизма су се оглушили на све њихове захтјеве за ослобађање из хуманитарних разлога.
Осим тога, Механизам не жели да конкретно одговара на питања медија у вези са генералом Младићем, укључујући бројне упите које је послала Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Република Српска
1 ч5
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму