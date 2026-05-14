Избо родитеље након што је о томе "размишљао дан или два", иако то "није желио"?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац из Минесота провешће више од деценије у затвору након што је избо ножем своје родитеље. Објашњење које је дао полицији било је... несвакидашње!
Тревис Лестер (40) изјаснио се кривим за покушај убиства другог степена у априлу, неколико мјесеци након што је напао родитеље у њиховој кући кухињским ножем. Лестер је 8. маја осуђен на 11 година затвора, у које му се рачуна 245 дана проведених у притвору.
Према кривичној пријави коју је прегледао портал ЛовандКрими, напад се догодио увече 5. септембра 2025. године. Полиција је одговорила на позив хитној служби (911) који је стигао око 18 часова из куће у Чамплину, Минесота.
Диспечери су пренијели полицајцима да су преко телефона чули само како неко "претура" по слушалици прије него што су зачули повик "Не!". Након тог позива, комшија је позвао 911 и пријавио да је у кући пронашао жену "прекривену крвљу".
Када је полиција стигла на лице мјеста, прво су пронашли Лестеровог оца како стење на тераси, држећи се за ограду крвавим рукама. Рекао је полицији да је његов син избо њега и његову супругу, али није знао гдје се син налази, као ни гдје му је жена. Отац, који је имао вишеструке убодне ране и био у стању шока, изјавио је да их је син напао док је био у "бијесу изазваном наркотицима".
Хроника
Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу
Према наводима из пријаве, отац је имао убодне ране на врату, грудима, абдомену и шаци.
Лестерова мајка је на крају пронађена у комшијиној кући са убодним ранама на врату, грудима, абдомену и рукама.
Оба родитеља су у критичном стању превезена у болницу. Упркос тежини повреда, обоје су преживјели напад.
Полиција је сазнала да Лестер вјероватно вози сребрни "Бук Лукрен". Након што су лоцирали аутомобил, зауставили су га и унутра пронашли кухињски нож који је одговарао сету пронађеном у кући жртава. Такође, у држачу за чаше пронађена је тегла са материјом за коју се вјерује да је метамфетамин.
Лестер је признао да је избо родитеље и рекао полицији да је о томе размишљао "дан или два" прије него што је извршио напад. Додао је и да "није желио" да их избоде.
Лестер је био оптужен по двије тачке за покушај убиства другог степена, а кривицу је признао 10. априла.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму
15:50
Крваво цвијеће С03 ЕП30 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
јутарњи програм
17:10
Центар дана
лајфстајл
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:40
Маркетинг
маркетинг