Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

Бранко Пушица осуђен је данас пред Вишим судом у Ужицу на јединствену казну затвора од 20 година због убиства Предрага и Иване Новаковић, које се догодило 31. децембра 2024. у једном кафићу у Ариљу.
- Пушица је првобитно био осуђен на 18 година затвора, али је та пресуда укинута, након чега је поступак поновљен. У новој одлуци суд је сада казну повећао на 20 година затвора, иако му је и даље претила могућност изрицања доживотне робије - каже извор Курира.
Како сазнаје Курир, судско веће је у поновљеном поступку заузело другачији став када је реч о квалификацији мотива злочина.
- Суд је сада утврдио да дјело није извршено из безобзирне освете, како је раније било наведено, већ из освете. Управо је та правна квалификација била једна од кључних тачака у поновљеном поступку - каже извор упознат са случајем.
Према наводима оптужнице, злочин се догодио уочи Нове године у једном угоститељском објекту у Ариљу, када је Пушица хицима из ватреног оружја усмртио Предрага и Ивану Новаковић.
- Током поновљеног суђења анализирани су сви докази, искази свједока и вјештачења, након чега је суд донио одлуку да казна буде строжа него у првобитној пресуди, али за само двије године више од првобитне - додаје саговорник Курира.
Подсјетимо, у новембру прошле године, донијета је шокантна пресуда Бранку Пушици из Ариља, којом је он осуђен на 17 година за два тешка убиства и годину дана затвора за недозвољено држање оружја, те му је изречена јединствена казна од 18 година. Апелациони суд је ту пресуду укинуо и наложио ново суђење, које је данас окончано.
Двоје малољетне дјеце у секунди је остало без оба родитеља, а тужилац је у завршној ријечи на суђењу за убиство у Ариљу навео да је злочин извршен из ниских побуда и безобзирне освете.
Првостепену пресуду укинуо је Апелациони суд и наложио ново суђење које је сада званично и окончано.
