Замјена старих новчаница на ове двије локације

Аутор:АТВ
Старе новчанице које немају микрооптичку заштитну нит у апоенима од 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ, од сад се могу замијенити у канцеларијама Централне банке БиХ у Сарајеву и Бањалуци.
Ријеч је о новчаницама на којима је наведена година производње од 1998. до 2009.
За замјену је потребно понијети важећи лични документ ради идентификације, а овлаштена особа ће провјерити исправност новчанице и, уколико су испуњени прописани услови, извршити њену замјену.
Из Централне банке БиХ саопштено је да ће замјена трајати до 2035. године.
Замјена у Бањалуци може се извршити у Главној банци Републике Српске Централне банке, преноси Срна.
