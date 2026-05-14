Ово средство најбоље скида каменац из бојлера: Није сода бикарбона

Сода бикарбона јесте спас за многе ситнице по кући, али када се појаве тврдокорне наслаге, рђа и оне бијеле мрље по славинама, она просто нема довољно снаге. Ту на сцену ступа лимунска киселина, јефтин бијели прах који скида каменац брже од било ког скупог детерџента.
Каменац је у суштини калцијум-карбонат, минерална наслага која се таложи кад вода испарава. Лимунска киселина хемијски реагује са тим наслагама и претвара их у соли растворљиве у води. Зато средство буквално „једе“ бијелу кору, док сода бикарбона, која је базна, остаје немоћна пред њом.
За кувало је рецепт једноставан. Сипајте воду до пола, додајте двије кашике праха, пустите да проври и оставите петнаест минута. Каменац ће се сам одвојити у крпицама на дну.
За бојлер је поступак нешто дужи, али исти принцип важи. Стручњак за кућне апарате увек саветује да се то ради једном годишње, јер наслаге дебљине од свега једног милиметра могу да повећају потрошњу струје и до десет одсто.Веш машина и судомашина сијају као нове
Сипајте око сто грама праха директно у празан бубањ и укључите програм на деведесет степени. После једног циклуса нестају непријатни мириси, гумице се освежавају, а грејач остаје чист од наслага.
Исти трик ради и са судомашином, само уместо детерџента додате кашику праха у преграду.
Домаћице овај прах највише користе за:
Постоји једна важна ствар коју многи забораве. Прах не смије на мермер, гранит, природни камен и емајлиране површине јер киселина нагриза глазуру. Такође, никада је немојте мијешати са варикином, јер та комбинација ослобађа штетна испарења.
Избјегавајте и контакт са дрвеним радним плочама без заштитног премаза. Ако имате осјетљиву кожу, ставите рукавице прије рада.
Ево скривеног дијела који нико не помиње.
Помијешајте три кашике праха са литар вреле воде и улијте у запушени сифон увече. До јутра ће се наталожени каменац и сапуница растопити, па цијев ради као нова. Једна кесица замијени пола полице средстава из продавнице, а кућни буџет вам се захвали.
