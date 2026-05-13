Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

13.05.2026 11:18

Фото: Sarah Chai/Pexels

Машина за прање веша је један од кућних апарата који се користи готово свакодневно, па многе занима колико струје и воде заправо троши током мјесеца.

Иако се често мисли да су трошкови високи, модерне машине за прање веша данас су много ефикасније него раније и могу да оперу велику количину веша уз релативно ниску потрошњу енергије и воде.

Потрошња струје

Просјечна кућна машина за прање веша троши између осам и двадесет киловат-сати електричне енергије мјесечно, у зависности од тога колико често се користи и на којим температурама се пере одјећа. Највећу потрошњу струје генеришу програми са високим температурама, док економични програми троше знатно мање енергије.

У пракси то значи да већина домаћинстава издваја између 1 и 5 евра мјесечно за струју која се користи за прање одјеће.

Потрошња воде

Поред електричне енергије, важан део трошкова чини и потрошња воде. Модерна машина за прање веша у просеку троши између 40 и 60 литара воде по прању.

Ако се машина за прање веша користи четири до пет пута недјељно, укупна мјесечна потрошња може достићи између двије и пет хиљада литара воде. Финансијски, то за већину домаћинстава значи додатни трошак на рачуну за струју од неколико евра мјесечно.

Укупни мјесечни трошкови коришћења машине за прање веша најчешће се крећу између само четири и дванаест евра. На коначни износ утичу енергетска ефикасност апарата, учесталост прања, количина веша и локалне цијене струје и воде.

Машине за прање веша са вишим енергетским класама обично троше мање енергије и пружају уштеде на дужи рок, иако су нешто скупље за куповину, преноси Курир.

